Zählt leckeres Essen zu Euren Hobbys, sollte in Eurer Küche unbedingt ein Tefal OptiGrill stehen. Der Kontaktgrill brutzelt Euch das Fleisch nicht nur auf den Punkt genau, sondern ermöglicht dank umfangreichen Zubehör auch die Möglichkeit, ganze Mahlzeiten auf Knopfdruck zuzubereiten. Den OptiGrill 4in1 XL mit Backschale bietet Amazon aktuell besonders günstig – unter einer Bedingung.

Ich liebe gutes Essen. Leider fehlt mir häufig die Zeit, aufwendige Gerichte zu kochen. Aus diesem Grund habe ich mich, vor allem in der Vergangenheit, von TK-Pizza und Dosen-Ravioli ernährt. Da mein Arzt aber bereits den warnenden Blick in meine Richtung schob, musste ich handeln und hab mir kurzerhand einen OptiGrill gekauft. Mit dem Kontaktgrill kann ich jetzt problemlos während meiner Mittagspause ein schnelles Gericht zubereiten, ohne ständig dabei sein zu müssen. Und das beste: Es schmeckt auch noch verdammt lecker.

Affiliate Angebot Tefal OptiGrill 4in1 XL Inkl. Backschale und Rezeptbuch

Warum sich ein Tefal OptiGrill so gut wie immer lohnt

Bevor ich Euch jetzt hier Watt oder Volt um die Ohren haue, erkläre ich Euch lieber, warum sich der OptiGrill 4in1 XL für Euch rentiert*. Zum einen lässt sich das Gerät unglaublich leicht bedienen. Ihr müsst hier lediglich die Oberseite anheben, wählt anschließend eines der voreingestellten Grillprogramme für Fleisch, Fisch, Sandwiches oder Gemüse und schon geht's los. Der Kontaktgrill misst vorab noch die dicke des Grillguts und zeigt über eine klar erkenntliche LED den aktuellen Prozessvorgang. Dadurch wisst Ihr beispielsweise immer, ob das Fleisch Medium oder durch ist.

Mit dem Tefal Optigrill 4in1 XL könnt Ihr das Fleisch nach Euren Vorlieben grillen. / © Tefal

Ist der Grillvorgang beendet, ertönt ein Sound und Ihr könnt Euch das perfekte Steak einverleiben. Der wahre Gamechanger ist für mich allerdings die Backschale. Unter Anleitung von YouTube habe ich damit verschiedene Gerichte innerhalb kürzester Zeit gekocht, die nicht nur richtig lecker, sondern auch gesund sind. Ausgenommen von den OnePot Mac'n'Cheese. Die sind einfach nur gut. Doch ein wenig Sünden darf man ja wohl noch, oder? Mit der Backschale könnt Ihr Euch auch problemlos Aufläufe zubereiten und sogar Pizza geht damit.

Da sowohl die Grillplatten als auch die Backschale spülmaschinenfest sind, ist auch die Reinigung kein Problem. Sollte es doch einmal zu viel Käse sein, könnt Ihr auch die Grillfläche einfach abwischen. Die hier angebotene Variante bietet insgesamt 12 verschiedene Grillprogramme und auch einen manuellen Modus, falls Ihr die Grillzeit selbst bestimmen möchtet. Das besondere ist hier, dass Ihr ihn auch komplett aufklappen könnt und schon habt Ihr einen voll einsetzbaren Tischgrill, mit dem Ihr ein komplettes Mahl auf einmal kredenzen könnt.

Tefal OptiGrill XL im Preissturz

Nach all dem Lob, schauen wir uns doch einmal den Preis an. Normalerweise verlangt Amazon an dieser Stelle 289 Euro. Hiervon zieht der Versandriese aktuell 27 Prozent ab. Seid Ihr keine menschlichen Taschenrechner, bedeutet das einen aktuellen Deal-Preis von 209,99 Euro für den Tefal OptiGrill 4in1 XL*. Vor allem der Preisverlauf ist hier spannend.

Denn vor wenigen Wochen lag der beste Preis noch bei 259 Euro. Das bisher beste Angebot für das angebotene Modell wurde im Oktober 2024 mit 222 Euro erreicht. Doch Amazon unterbietet sogar dies. Allerdings ist bekanntlich nicht alles Gold, was glänzt. Nach einem Münzwurf ins Phrasenschwein bedeutet das, dass Ihr eine Lieferzeit von 1 bis 2 Monaten in Kauf nehmen müsst. In Anbetracht des aktuell nächstbesten Angebotes in Höhe von 293,95 Euro ein durchaus verkraftbares Problem.

Darum solltet Ihr den Amazon-Deal nutzen

Möchtet Ihr Euch gesünder ernähren oder habt schlichtweg keine Zeit, ordentliche Mahlzeiten zu kochen, ist der OptiGrill eine günstige und effektive Methode, dies zu ändern. Ihr könnt Euch hier problemlos leckeres Essen zubereiten und die Grillplatten bieten Platz für bis zu acht Portionen. Dank der abgerundeten Front tropft das Fett zudem direkt in die dafür vorgesehene Auffangschale und landet nicht auf Eurem Teller. Ich kann den OptiGrill nur empfehlen – vor allem zu diesem Preis.

Was haltet Ihr vom Tefal OptiGrill 4in1 XL? Ist das Gerät interessant für Euch oder benötigt Ihr so etwas nicht? Lasst es uns wissen!