Der Tefal OptiGrill+ XL hat sich längst als praktischer Küchenhelfer etabliert. Egal, ob für schnelle Abendessen unter der Woche oder das perfekte Steak am Wochenende – der Kontaktgrill liefert ab. Jetzt könnt Ihr ihn Euch bei MediaMarkt wieder zum Schnäppchenpreis schnappen.

Mit dem Optigrill+ XL steht Euch nicht nur ausreichend Platz für vier Steaks zur Verfügung, sondern auch zahlreiche Direktwahlprogramme, mit denen Ihr kinderleicht den gewünschten Garzustand Eures Essens erreichen könnt. In der Regel ist der Kontaktgrill allerdings recht kostspielig. Doch immer wieder gibt es Schnäppchen, bei denen Ihr zugreifen solltet.

Tefal OptiGrill+ XL: Die Kochhilfe für den Alltag

Der Tefal OptiGrill+ XL GC728D* ist ein leistungsstarker Kontaktgrill mit 2000 Watt, der sich automatisch auf verschiedene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Gemüse einstellt. Mithilfe eines Sensors erkennt das Gerät die Dicke des Grillguts und reguliert Temperatur sowie Garzeit für optimale Ergebnisse. Eine farbige Anzeige präsentiert Euch dabei den aktuellen Garzustand, von rare bis well done.

Wer flexibel bleiben möchte, kann den manuellen Modus nutzen und eigene Einstellungen vornehmen. Die Grillfläche von 800 cm² bietet genug Platz für mehrere Portionen gleichzeitig. Die abnehmbaren, antihaftbeschichteten Grillplatten sind spülmaschinengeeignet, ebenso wie der entnehmbare Tropfbehälter.

Tefal OptiGrill+ XL mit gegrilltem Gemüse / © Tefal

Zusätzliche Ausstattungen wie Timer, Abschaltautomatik und Thermostat sorgen für eine sichere und komfortable Nutzung. Das Gehäuse aus Edelstahl und Kunststoff macht den Grill robust und alltagstauglich. Ideal für alle, die unkompliziert und zuverlässig grillen möchten.

OptiGrill+ XL so günstig wie selten

Und jetzt zum Angebot: MediaMarkt bietet den OptiGrill+ XL aktuell für nur 129,00 Euro statt der ursprünglichen 379,99 Euro* an. Das entspricht einem satten Rabatt von rund 66 Prozent. Für ein Gerät dieser Größe und Ausstattung ist das ein ziemlich guter Preis.

Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt, günstiger war das Gerät nur einmal. Am 3. April konntet Ihr Euch den OptiGrill für 123 Euro schießen. In Anbetracht des Durchschnittspreises von 148 Euro in den vergangenen sechs Monaten, ist der aktuelle MediaMarkt-Deal dennoch richtig spannend. Vor allem dann, wenn Ihr Euch das nächstbeste Angebot anschaut. Dieses liegt mit 169,99 Euro aktuell deutlich höher. Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Kontaktgrill ist, kann hier bedenkenlos zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Steht ein OptiGrill bei Euch in der Küche? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!