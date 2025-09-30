Der zweite Prime Day 2025 steht in den Startlöchern. Es dauert zwar noch einige Tage, bis das Deal-Event endlich beginnt, doch bei Amazon tummeln sich schon jetzt zahlreiche spannende Deals. Seid Ihr etwa auf der Suche nach einem neuen Akkusauger mit Wischfunktion, bekommt Ihr mit dem Tineco Floor One S5 aktuell ein echtes Top-Modell erstmals für weniger als 200 Euro. Allerdings hat der Deal zum einen Haken.

Alte, kabelgebundene Staubsauger sind längst aus der Mode. Die unhandlichen Klötze finden kaum noch private Abnehmer und so dominieren Saugroboter und Akkusauger den smarten Reinigungsmarkt. Bei letzteren ist vor allem Dyson äußerst beliebt, obwohl die Geräte des britischen Unternehmens nicht gerade günstig sind. Mit Tineco gibt es allerdings eine richtig spannende Alternative, die Euch deutlich weniger kostet. Eines der Top-Geräte, der Tineco Floor One S5*, bietet nicht nur eine Wischfunktion, sondern ist zudem im Angebot bei Amazon erhältlich.

Affiliate Angebot Tineco Floor One S5

Tineco Floor One S5: Dyson-Alternative oder TikTok-Hype?

Tineco hat vor einiger Zeit bereits begonnen auf Instagram und TikTok mit seinen Akkusaugern zu werben. Viele Influencer (oder solche, die es gerne wären) haben die Geräte gezeigt und sprachen nur in den höchsten Tönen von den Geräten. Auf dem Datenblatt kann zumindest der hier angebotene Tineco Floor One S5* überzeugen.

Zu sehen sind verschiedene Reinigungszonen des Tineco Floor One S5 in denen der Sauger dien Leistung automatisch anpasst. / © Tineco / Collage: nextpit

Der Akkusauger arbeitet mit einer Walzenbürste, die bis zu 450 Umdrehungen pro Minute leistet. Dank Cutting-Edge sind auch Ecken kein Problem für das Gerät. Besonders spannend ist hier allerdings iLoop Smart. Hierbei handelt es sich um eien Funktion, die erkennt, wie sehr ein Bereich verschmutzt ist und die Reinigungsleistung entsprechend anpasst. Cool ist auch, dass Ihr auf der LED-Anzeige ständig nachvollziehen könnt, welcher Reinigungsmodus aktiv und wie viel Laufzeit noch übrig ist.

Wischfunktion und Akkuleistung

Wie bereits erwähnt, bietet der Tineco Floor One S5 auch eine Wischfunktion. Diese erfolgt ebenfalls über die Walzenbürste. Ein Dual-Tank-System im Sauger bietet hier ausreichend Platz für Schmutzwasser. Der kabellose Sauger schabt zudem bereits genutztes Wasser von der Bürste und leitet dieses dann in den Tank. Die Akkulaufzeit von 35 Minuten reicht zumindest für mittelgroße Wohnungen aus und in der 3-in-1-Dockingstation lässt sich der Sauger wieder mit Saft versorgen. Hier findet zudem eine automatische Reinigung und Wartung statt.

Affiliate Angebot Tineco Floor One S5

Amazon mit Top-Deal – aber nicht für alle!

Während die Geräte von Dyson nicht selten 400 Euro oder mehr kosten, ist das bei Tineco (zum Glück) eher selten der Fall. Der Floor One S5 ist bereits seit einiger Zeit erhältlich und so erklärt sich auch der stetig sinkende Preis. Unter die Grenze von 200 Euro ist der Akkusauger jedoch nie gefallen – zumindest bisher. Das ändert sich mit dem aktuellen Deal bei Amazon. Denn hier zahlt Ihr für den Tineco Floor One S5 noch 199 Euro*. Das nächstbeste Angebot liegt aktuell bei 239 Euro.

Schon jetzt sparen: Diese 50 Deals könnt Ihr Euch schon vor dem Prime Day schnappen

Kommen wir nun zum angesprochenen Haken an der ganzen Sache. In Vorbereitung auf den Prime Day handelt es sich hierbei um ein Angebot, dass Prime-Mitgliedern vorbehalten ist. Möchtet Ihr hier trotzdem vom Rabatt profitieren, könnt Ihr eine Probemitgliedschaft für Amazon Prime abschließen. Diese gilt 30 Tage und überdauert somit auch den Prime Day, bei dem Ihr weitere geniale Rabatte abgreifen könnt. Denkt Ihr an die rechtzeitige Kündigung, kostet Euch der Service also nichts. Dadurch wird das Angebot zum Tineco Floor One S5* wirklich spannend für alle, die ohnehin nach einem neuen Akkusauger samt Wischfunktion suchen. Wie lange der Deal noch gilt, wird allerdings nicht kommuniziert.

Affiliate Angebot Tineco Floor One S5

Was haltet Ihr von dem Angebot? Kennt Ihr Tineco bereits? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!