Hängt der PC selbst bei einfachsten Aufgaben? Dann wird es Zeit, den Arbeitsspeicher zu erweitern. Ein besonders leistungsstarkes Set von Corsair ist jetzt bei Amazon zum Bestpreis erhältlich.

Auch Computer halten nicht ewig. Die Hardware veraltet irgendwann, während die Software immer anspruchsvoller wird. Als ich mir die Anforderungen für Battlefield 6 angeschaut habe, musste ich auch erst einmal schauen, ob ich das Game überhaupt genießen kann. Möchtet Ihr aufrüsten oder Euch sogar einen eigenen Gaming-PC zusammenbauen und möchtet hier noch die passenden Arbeitsspeichermodule finden, könnte ein aktuelles Angebot von Amazon* genau das Richtige für Euch sein. Denn hier gibts satte 96 GB DDR5 RAM zum Spitzenpreis.

Affiliate Angebot Corsair Vengeance 96 GB DDR5-RAM

Corsair Vengeance: Das leisten die RAM-Sticks

Es handelt sich hierbei um Module aus dem Hause Corsair. Genauer gesagt bekommt Ihr zwei Sticks geliefert, die Euch jeweils 48 GB DDR5-RAM bieten. Eine etwas ungewöhnliche Speichergröße, aber dennoch mehr als genug, um aktuelle Games zu zocken und gleichzeitig über Premiere Pro Euer neues Video rendern zu lassen. Die Speichergeschwindigkeit liegt mit 6000 MHz ebenfalls im High-End-Bereich.

Die Corsair Vengeance sind mit AMD- und Intel-Plattformen kompatibel. / © Corsair

Die CAS-Latency, die angibt, wie viele Taktzyklen benötigt werden, um die gewünschte Anfrage auszugeben, liegt bei 36-44-44-96. Damit liegt die reale Latenzzeit bei circa 12 ns. Die Sticks unterstützen zudem AMD Expo- und Intel XMP 3.0-Profile. Doch genug von technischen Kennzahlen. Ihr bekommt hier ein Modul-Kit geliefert, dass im Oberklasse-Bereich arbeitet, sich recht einfach stabilisieren lässt und eine ordentliche Kapazität mitbringt. Vor allem Gamer und Menschen, die häufig mit ressourcenhungrigen Anwendungen arbeiten, dürften hier voll auf ihre Kosten kommen.

96 GB DDR5-RAM zum Bestpreis?

Apropos Kosten: Bei Amazon bekommt Ihr die Module jetzt im Angebot. Genauer gesagt zahlt Ihr beim Versandriesen noch 199,99 Euro für die Corsair Vengeance*. Das entspricht einer Ersparnis von 20 Prozent im Vergleich zum regulären Preis, der bei 250,91 Euro liegt. Der nächstbeste Deal ist übrigens bei Proshop* erhältlich. Hier zahlt Ihr ebenfalls 199,99 Euro, müsst aber noch 4,95 Euro für den Versand zahlen. Seid Ihr jedoch keine Fans des Versandriesen, könnt Ihr hier ebenfalls zuschlagen.

Lest auch: Mit dieser Aktion sticht MediaMarkt sogar Amazon aus

Günstiger gab es das High-End-Kit bisher ebenfalls nicht. In den letzten Monaten sind die Preise von Arbeitsspeichermodulen zudem in die Höhe geschossen. Aktuell ist nicht abzusehen, wohin diese Entwicklung noch führt. Dementsprechend sind solche Angebote deutlich seltener geworden. Seid Ihr also dabei einen neuen PC zusammenzustellen oder möchtet endlich den lahmen 8-GB-Arbeitsspeicher aufrüsten, bekommt Ihr jetzt eine gute Möglichkeit geboten.

Affiliate Angebot Corsair Vengeance 96 GB DDR5-RAM

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Corsair Vengeance interessant für Euch oder nicht? Lasst es uns wissen!