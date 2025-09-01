Apple kann mit verschiedenen Produkten überzeugen. Allerdings kosten auch kleine Gadgets, wie die Apple AirTags, häufig eine ganze Stange Geld. Amazon reduziert aktuell eine richtig spannende Alternative, wodurch Ihr nicht einmal mehr 10 Euro dafür zahlt.

Ich bin sehr gerne in Barcelona unterwegs. Die Stadt gefällt mir und gerade auf der größten Einkaufsmeile "La Rambla" ist mächtig was los. Hier haben jedoch auch Langfinger leichtes Spiel. Damit Taschendiebe mir nicht mein Portemonnaie klauen oder sich direkt den ganzen Rucksack schnappen, nutze ich smarte Tracker. Glücklicherweise müssen diese Gadgets nicht immer so teuer sein, wie Apple uns das vorgaukelt. Denn mit dem FineTrack von Ugreen gibt es jetzt eine kostengünstige Alternative für weniger als 10 Euro* bei Amazon.

Ugreen FineTrack: Die perfekte Apple-Alternative?

Das Gadget funktioniert genauso, wie ein Apple AirTag (Test). Ihr könnt es an Eurem Schlüsselbund befestigen oder im Geldbeutel sowie Koffer ablegen und schon seht Ihr, wo sich die Gegenstände befinden. Selbst am Halsband Eurer Fellnase findet der kleine Tracker einen Platz. Falls sich das Tier also mal wieder entscheiden sollte, die Gärten der Nachbarn umzupflügen, seid Ihr die ersten, die Bescheid wissen. Im Inneren des Trackers ist Platz für eine Knopfbatterie, die bis zu 24 Monate Lebensdauer verspricht, wodurch Ihr diese nicht ständig austauschen müsst.

Spannend ist auch die "Left-Behind Remind"-Funktion. Solltet Ihr Euch zu weit von Eurem Tracker befinden, erhaltet Ihr eine Nachricht auf Euer Smartphone. Habt Ihr das Gadget also in der Geldbörse und jemand macht sich daran zu schaffen, erfahrt Ihr das recht schnell. Auch ein Alarm kann ertönen, wenn Ihr dies möchtet. Während der AirTag hier auf 60 dB kommt, bietet das Ugreen-Modell 80 dB, was ungefähr dem Lärm eines vorbeifahrenden Autos entspricht. Allerdings müssen Android-Nutzer stark sein: Der Ugreen FineTrack ist nur mit Apple-Geräten kompatibel.

Smarter Tracker für weniger als 10 Euro: Lohnt sich das?

Der Hersteller hat eine interessante Alternative zum recht teuren AirTag etabliert. Es gibt kaum nennenswerte Unterschiede, wodurch sich das aktuelle Angebot richtig lohnen kann. Die unverbindliche Preisempfehlung des FineTrack liegt bei 14,99 Euro. Hier streicht der Versandriese 40 Prozent und verlangt jetzt noch 8,99 Euro*.

Möchtet Ihr Euch also absichern und sind Euch die AirTags einfach zu kostspielig, kommt Ihr am jetzt besonders günstig an eine geniale Alternative. Bedenkt allerdings, dass dieser Deal nur für sehr kurze Zeit gilt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr smarte Tracker oder habt Ihr Eure Schlüssel und Geldbörse immer griffbereit? Lasst es uns wissen!