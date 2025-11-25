In zahlreichen Haushalten zählen Kombigeräte zum Saugen und Wischen zur festen Ausstattung. Wer den Reinigungsaufwand verringern möchte, setzt auf einen Saugwischer und beendet dadurch die Putzroutine oft doppelt so schnell. Mehrere Tineco-Modelle sind in der Black-Week jetzt günstiger erhältlich.

In unserer Redaktion prüfen wir regelmäßig die Saug-Wisch-Geräte von Tineco. Dabei überzeugen sie stets durch starke Reinigungskraft, einfache Handhabung und unkomplizierte Pflege. Kurz gesagt: Wir können die Geräte bedenkenlos empfehlen. Während der Black Weeks könnt ihr beim Kauf bis zu 45 Prozent sparen – ein echtes Plus für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb stellen wir Euch einige unserer Lieblingsmodelle jetzt einmal genauer vor.

Floor One S9 Artist jetzt viel günstiger

Der Tineco One S9 Artist hat im Test ziemlich Eindruck gemacht. Ausgestattet mit einer rotierenden Wischwalze lassen sich Verschmutzungen einfach vom Boden entfernen – ohne Kraftaufwand oder Schrubben. Im Waschsauger selbst ist ein Motor verbaut, der die Manövrierung durch die Wohnung erleichtert. Jede Art von Schmutz, die ihm in den Weg kommt, nimmt er mit einer Saugleistung von 22.000 Pa auf.

Gewischt wird permanent mit Frischwasser, sodass Ihr den Dreck auch wirklich entfernt und nicht nur verteilt, wie beim Wischen mit Mopp und Eimer. Ihr könnt das Gerät flach auf den Boden legen und dank seiner Gesamthöhe von nur 12,85 cm sogar unter Möbeln putzen.

Aktuell kostet Euch das Modell 489 Euro, was einem Rabatt von 39 Prozent gegenüber dem UVP von 799 Euro entspricht. Mit dem Code TINBF25DE spart Ihr Euch aber noch mal fünf Prozent extra.

Auch diese Saugwischer fallen im Preis

Für 299 Euro gibt’s den One S7 Stretch Ultra. Dieser wird normalerweise mit einem UVP von 599 Euro gehandelt und ist damit aktuell ganze 45 Prozent reduziert. Auch hier spart Ihr mit dem Code TINBF25DE noch mal fünf Prozent.

Ausgestattet mit 21.000 Pa Saugleistung und einer Akkulaufzeit von 50 Minuten ist der Saugwischer ein gelungenes Modell zum Einstiegspreis. Im Test ist uns lediglich die fehlende Motorisierung der Räder aufgefallen, wodurch das Handling etwas schwerfälliger vonstattengeht. Punkten konnte er jedoch mit seiner guten Reinigungsleistung und der anschließenden Selbstreinigung. Innerhalb von fünf Minuten wäscht und trocknet er seine Bürstenrolle, was Schimmel und unangenehmen Gerüchen vorbeugt.

Ebenfalls im Angebot ist die Steam-Variante des One S7 Stretch. Ihr kommt für 549 Euro (UVP: 699 Euro) dran. Die Saugleistung dieses Modells ist mit 22.000 Pa geringfügig besser. Dank der Akkulaufzeit von bis zu 80 Minuten eignet sich dieser Saugwischer auch für größere Wohnungen. Noch mal zur Erinnerung: Der Code TINBF25DE spart Euch fünf Prozent – auf den bereits reduzierten Preis. Die Angebote gelten nur noch bis zum 1. Dezember.

Wie findet Ihr die Saugwischer von Tineco? Nutzt Ihr ein solches Gerät oder wischt Ihr noch auf die Old-School-Variante?