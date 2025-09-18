Wer auf der Suche nach Werkzeugen ist, die Qualität und Vielseitigkeit verbinden, wird aktuell bei Amazon fündig. Die Amazon-Angebote von Einhell decken eine breite Palette an Anwendungen ab, sei es im Heimwerker-Bereich oder für anspruchsvollere Projekte. Und Einhell hat sogar noch ein großartiges Feature für Euch versteckt!

Für Hand- und Heimwerker: Akku-Handkreissäge TE-CS 18/150 Li-Solo

Ein besonders attraktives Angebot unter den aktuellen Angeboten ist die Einhell Akku-Handkreissäge TE-CS 18/150 Li-Solo*. Mit einer Schnitttiefe von bis zu 48 mm bei 90° und ohne Werkzeug einstellbarem Neigungswinkel sowie Schnitttiefe bietet sie zudem hohe Flexibilität bei Holz- und sonstigen Bauprojekten. Eine LED-Beleuchtung sorgt für bessere Sicht, und der hochwertige Sägetisch aus Aluminium verspricht Stabilität auch bei anspruchsvolleren Arbeiten.

Die Handkreissäge ist aktuell für 50 Euro bei Amazon erhältlich, das entspricht 38 Prozent Rabatt gegenüber der UVP. Über 1.500 Käufer bewerten sie mit 6,4 von 5 Sternen, sie ist auch als „Amazons Tipp“ ausgeschrieben.

Einhell Akku-Handkreissäge TE-CS 18/150 Li-Solo / © Einhell / Amazon

Vielseitig & kraftvoll: Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40 Li Solo

Der Einhell Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40 Li-Solo* punktet mit einem robusten 2-Gang-Getriebe und einem maximalen Drehmoment von 40 Nm. Damit eignet er sich für ein breites Anwendungsspektrum, von präzisen Schraubarbeiten bis hin zu Bohrungen in Holz, Metall oder Kunststoff. Die Drehzahl-Elektronik ermöglicht eine materialgerechte Anpassung der Geschwindigkeit (Gang 1 bis ca. 400 U/min, Gang 2 bis ca. 1500 U/min). Hinzu kommen 21 Drehmomentstufen, ein hochwertiges 13 mm-Bohrfutter für festen Halt der Bits und Bohrer sowie eine integrierte LED-Leuchte, die auch in dunkleren Arbeitsbereichen für optimale Sicht sorgt. Dank des ergonomischen Griffs mit Softgrip liegt das Gerät sicher in der Hand und bietet hohen Komfort bei längeren Einsätzen.

Derzeit ist der Bohrschrauber bei Amazon für 37,50 Euro zu haben, also für 38 Prozent weniger als der UVP von 60,95 Euro. Mit 4,7 von 5 Sternen aus 2.599 Bewertungen gehört dieser auch zu den gefragtesten Werkzeugen bei Amazon.

Einhell Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40 Li Solo / © Einhell / Amazon

Zwei-in-eins für den Garten: Akku-Gras- und Strauchschere GE CG 18 Li Solo

Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18 Li-Solo* verbindet zwei Garten-Werkzeuge in einem: Mit 100 mm Schnittbreite beim Grasschneideblatt und 200 mm beim Strauchmesser deckt sie sowohl präzise Kantenpflege als auch gröberen Formschnitt ab. Ein werkzeugloser Wechsel der Messerblätter sorgt dafür, dass man schnell zwischen Gras- und Strauchschnitt wechseln kann, und Softgrip-Elemente bieten auch bei längeren Einsätzen Komfort.

Für 41,64 Euro gibt es die Schere derzeit bei Amazon, das entspricht einem Preisnachlass von 33 Prozent auf den regulären Verkaufspreis. Mit 4,6 von 5 Sternen aus 3.968 Bewertungen und über 1.000 Verkäufen im letzten Monat gehörte sie zu den bestbewerteten Gartenwerkzeugen auf dem Portal.

Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE CG 18 Li Solo / © Einhell / Amazon

Disclaimer

Alle vorgestellten Geräte, von der Handkreissäge* über den Bohrschrauber* bis zur Gras- und Strauchschere*, kommen ohne Akku und Ladegerät*. Wenn Ihr schon eins habt, kauft Ihr also nur, was Ihr wirklich braucht. Wer noch keinen Akku zu Hause hat, greift einfach beim folgenden Starter-Kit zu.

Eine Lösung für das Akku-Problem

Kommen wir nun zu besagtem großartigen Set: das Original Einhell Starter Kit* (Power X-Change). Denn damit könnt Ihr jegliches Werkzeug in Betrieb nehmen, das wir vorgestellt haben. Es enthält einen 18 V Li-Ion-Akku mit 4,0 Ah sowie das passende Ladegerät (Ladezeit ca. 75 Minuten) und ist damit ein kompakter Einstieg in das Power X-Change-System. Das Set bietet eine intelligente Ladeelektronik mit Mikroprozessor-Steuerung, eine mehrstufige Ladezustandsanzeige sowie Schutzfunktionen wie Überhitzungs- und Tiefentladeschutz. Das Starter-Kit ist bei Amazon für 32,89 Euro zu haben.

Praktisch: Das Kit eignet sich auch für den Einsatz im TWIN-PACK-Betrieb (36 V-Anwendungen) und passt zu allen Power X-Change-Geräten. Dieses Paket ist also ideal für Einsteiger, die mehrere Solo-Geräte betreiben oder ihr Setup sinnvoll erweitern möchten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Geht das neue Bau-Projekt los? Schreibt es uns in die Kommentare!