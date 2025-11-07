Smarte Türschlösser gibt es in verschiedenen Formen und Farben. Vor allem Modelle mit eigenem Zylinder sollen für eine zusätzliche Sicherheit in den eigenen vier Wänden sorgen. Einer der bekanntesten Hersteller dieser Gadgets ist Welock und hier könnt Ihr jetzt massiv sparen.

Smart Locks bieten viele Vorteile. Vor allem Menschen, die gerne ihre Schlüssel zu Hause liegen lassen oder ständig mit vollen Händen vor der Haustür stehen, dürften sich das ein oder andere Mal bereits geärgert haben. Mit einem smarten Türschloss könnt Ihr ganz einfach in Eure Wohnung gelangen, wobei die Sicherheit dennoch an oberster Stelle steht. Das gilt vor allem für die intelligenten Türschlösser von Welock. Im Rahmen einer aktuellen Rabatt-Aktion könnt Ihr Euch hier bis zu 70 Euro Rabatt schnappen.

Smarte Türschlösser von Welock: Das erwartet Euch

Ein spannendes Modell ist das Welock Smart Lock PCB41 Plus. Es funktioniert per Zahlencode und reagiert im Bruchteil einer Sekunde, sodass Ihr nie lange vor verschlossenen Türen stehen müsst. Ihr könnt hier bis zu 200 verschiedene Codes einspeichern und diese beispielsweise auch nur zeitlich begrenzt laufen lassen. Damit ist es eine gute Wahl für alle, die Ferienwohnungen vermieten.

Welock PCB41 Plus Image source: Welock / Privat

Auch die Steuerung per App, Amazon Alexa oder anderen Smart Home Assistenten ist möglich, sofern Ihr die separat erhältliche WiFi-Box besitzt. Die Montage dauert nur etwa drei Minuten – spezielle Vorkenntnisse braucht Ihr nicht. Das PCB41 Plus eignet sich für Türen mit einer Dicke zwischen 50 und 100 mm und passt damit auf die meisten europäischen Modelle. Während der Halloween-Aktion spart Ihr mit dem Code VD40 ganze 40 Euro, wodurch Ihr nur 109 Euro bezahlt.

Welock PCB41 Plus Ab 109,00 € Smartes Türschloss mit eingebautem Zylinder. Entriegelung via Zahlencode, Sprachsteuerung oder Notfallschlüssel. Zum Angebot

Wer sich kaum die PIN vom Handy merken kann, investiert besser in ein Türschloss mit Fingerabdrucksensor. Welock bietet Euch dafür das Touch41 mit einem Rabatt von 63 Euro (Code: VD63) für 123 Euro an. Ihr könnt hier 100 verschiedene Fingerabdrücke einspeichern, was größtmögliche Flexibilität bei gleichzeitiger Sicherheit verspricht.

Türschloss inklusive Fingerabdruck-Scan

Wenn Ihr lieber auf eine zusätzliche Sicherheitsoption setzt, lohnt sich ein Blick auf das Welock Smart Lock ToucA51. Neben dem PIN-Code lassen sich hier bis zu 100 Fingerabdrücke von Freunden und Familie anlegen – ideal für WGs oder große Familienhäuser. Die „Anti-Peep-Funktion“ erlaubt es Euch, zufällige Ziffern vor und nach dem eigentlichen Code einzugeben, was zusätzliche Sicherheit vor neugierigen Blicken gibt.

Welock ToucA51 Image source: Welock / Privat

Das ToucA51 ist für Türstärken von 30 bis 70 mm geeignet, und damit eher für schmalere Wohnungstüren gedacht. Hier spart Ihr mit dem Code VD60 ganze 60 Euro und zahlt jetzt ebenfalls 109 Euro.

Ein weiteres Modell, das auf Zahlencode und Fingerabdruck-Entriegelung setzt, ist das Welock Smart Lock U81. Es eignet sich für Türen mit einer Dicke von 60 bis 115 mm. Praktischerweise sind hier zwei physische Schlüssel im Lieferumfang enthalten, sodass Ihr selbst bei leerer Batterie nicht vor verschlossener Tür steht. Der Code VD70 senkt den Preis auch bei diesem Schloss um 70 Euro, sodass für Euch 179 Euro auf der Rechnung stehen.

Welock Smart Lock U81 Ab 179,00 € Smart Lock mit Zahlencode, Fingerabdruck, App oder Sprachsteuerung entriegeln. Zusätzliche Schlüssel falls der Akku leer ist. Zum Angebot

Die Smart Locks von Welock bieten Euch eine komfortable, sichere und moderne Lösung, um Euer Zuhause in wenigen Minuten smarter zu machen. Dank des aktuellen Sales, der noch bis zum 11. November läuft, spart Ihr Euch jetzt auch noch einiges in der Anschaffung.

Was sagt Ihr zu den Angeboten von Welock? Nutzt Ihr bereits ein solches Schloss oder setzt Ihr auf den guten alten Schlüssel?