Amazon verkauft Worx-Akkuschrauber mit genialer Geheimfunktion günstig

Normalerweise braucht es mehrere Versuche, bis die richtige Bit-Größe gefunden ist. Beim Worx-Akkuschrauber entfällt dieses Problem jedoch. Mit einer kurzen Drehung an der integrierten Bit-Trommel – die an eine Revolvertrommel erinnert – wechselt Ihr im Handumdrehen zwischen verschiedenen Aufsätzen.

Ob Möbelmontage oder kleine Reparaturen im Haushalt – ein Akkuschrauber ist dabei oft unverzichtbar. Doch viele Modelle bringen zwei Nachteile mit sich. Erstens kostet es Zeit und Nerven, bis der passende Bit sitzt. Zweitens rutschen Schrauben schnell ab, besonders über Kopf oder an schwer zugänglichen Stellen. Genau diese Schwierigkeiten löst das Worx-Modell von Amazon. Das Gerät kombiniert praktische Funktionen, die solche Ärgernisse vermeiden, und wird aktuell zu einem sehr günstigen Preis angeboten.

Affiliate Angebot Worx WX255 Akkuschrauber

Drehbare Trommel & Schraubenhalter – deshalb hebt sich dieses Gerät ab

Der Worx WX255 besitzt eine spezielle Bit-Trommel, die wie ein Magazin funktioniert. Sechs verschiedene Aufsätze lassen sich darin verstauen und blitzschnell austauschen. Um einen Bit zu wechseln, zieht Ihr lediglich den Schlitten zurück, dreht die Trommel auf die gewünschte Position und lasst den Schlitten wieder nach vorne gleiten. Sofort ist der neue Aufsatz einsatzbereit. Ob Kreuzschlitz, Schlitz oder Sechskant – Ihr bestimmt selbst, welche Bits in der Trommel Platz finden. So habt Ihr entweder mehrere Größen desselben Typs oder eine Mischung verschiedener Aufsätze direkt parat.

Der Schlitten wird wie bei einer Pistole zurückgezogen - und mit der Trommel wählst du den passenden Bit rasch aus / © Worx

Ein weiteres alltägliches Problem löst der integrierte Schraubenhalter. Häufig verrutschen Schrauben, knicken ab oder lassen sich nur schwer fixieren. Magnetische Bits helfen hier meist nur bedingt. Der Worx-Akkuschrauber hält Schrauben zuverlässig an Ort und Stelle – sowohl beim Eindrehen als auch beim Herausdrehen, sodass nichts herunterfällt.

Für Arbeiten in dunkleren Ecken sorgt eine LED-Leuchte für klare Sicht. Mitgeliefert werden neben dem Akkuschrauber eine Bit-Auswahl inklusive Vorbohrer sowie ein Ladegerät. Die Trommel kann außerdem jederzeit mit Standard-Bits anderer Hersteller bestückt werden.

Preisvorteil sichern – derzeit nur bei Amazon

Im Moment bietet Amazon den Worx WX255 deutlich günstiger an: Statt 59,99 Euro zahlt Ihr aktuell lediglich 44,49 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 26 Prozent. Kein anderer Händler bietet das Gerät derzeit preiswerter an. Damit ist dieses Angebot momentan die beste Option, wenn Ihr einen kompakten und innovativen Akkuschrauber sucht.