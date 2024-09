Bei Dell könnt Ihr Euch gerade einen echten High-End-Laptop mit energiesparendem Snapdragon-Prozessor im Angebot sichern. Derzeit spart Ihr mindestens 300 Euro auf den neuen XPS 13. Wie Ihr an den Rabatt kommt und was das Notebook bietet, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.