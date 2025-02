Ein Smartphone zum Vertrag gibt’s oft dazu – aber eine PlayStation 5 kostenlos obendrauf? Das ist eine echte Seltenheit! Genau so ein Angebot haben wir jetzt für Euch entdeckt.

Falls Ihr schon länger mit der PS5 Slim in der Digital Edition liebäugelt, aber keine Lust habt, auf einen Schlag tief in die Tasche zu greifen, solltet Ihr hier weiterlesen. Denn Gomibo geht mit einem Deal an den Start, der sich echt gewaschen hat.

So bekommt Ihr die PlayStation 5 ohne Aufpreis

Das Herzstück dieses Mega-Deals ist die otelo Allnet-Flat Classic. Mit diesem Vertrag surft Ihr für zwei Jahre im Vodafone-5G-Netz und bekommt 30 GB Datenvolumen sowie eine Flat für Telefonie und SMS. Auch in der EU könnt Ihr das volle Programm nutzen. Ein kleines Extra gibt’s obendrauf: Wer von einem anderen Anbieter wechselt und seine Rufnummer mitnimmt, sichert sich 50 Euro Wechselbonus. Achtet aber darauf, den Vertrag bis spätestens 31. März zu aktivieren, um den Bonus zu kassieren.

Und nun zum spannendsten Teil: Die PlayStation 5 Slim Digital Edition gibt es komplett gratis dazu! Keine versteckten Zusatzkosten – Ihr zahlt lediglich die reguläre Grundgebühr des Tarifs.

Lohnt sich der Deal wirklich?

Die monatlichen Kosten liegen bei 19,99 Euro. Zusätzlich kommen einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr und 2,95 Euro Versandkosten dazu. Doch da nicht nur der Tarif, sondern auch die PS5 ohne Aufpreis ins Haus flattert, lohnt sich das Angebot richtig.

Ein Blick auf die Otelo-Preise verrät: Die Allnet-Flat Classic kostet bei Otelo direkt ebenfalls 19,99 Euro im Monat – aber ohne PS5. Hier spart Ihr Euch zwar den Anschlusspreis, aber darüber lässt sich mit Blick auf die PS5 hinwegsehen. Nur bei Gomibo gibt’s die Konsole als Gratis-Zugabe.

Rein rechnerisch kommt Ihr über die 24 Monate Vertragslaufzeit – abzüglich des 50-Euro-Wechselbonus – auf rund 473 Euro. Zum Vergleich: Die PS5 Slim Digital Edition ist im Handel derzeit ab rund 410 Euro* zu haben. Ihr zahlt also minimal mehr als für die Konsole allein – bekommt aber zusätzlich einen soliden Mobilfunktarif mit 30 GB im 5G-Netz dazu. Ein echtes Schnäppchen!

Was sagt Ihr zu diesem Angebot? Würdet Ihr hier zuschlagen oder die PS5 lieber einzeln kaufen?