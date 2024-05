Welches High-End-Smartphone empfiehlt sich im Jahr 2024? Um Euch bei der Wahl nach dem besten Android-Smartphone, dem besten Kamera-Smartphone oder dem günstigsten Allrounder bis 1.000 Euro zu helfen, hat nextpit eine Auswahl der besten Smartphones für Euch zusammengestellt. Neben dem Samsung Galaxy S24 finden sich hier auch das Google Pixel 8 Pro oder das Nothing Phone (2) – und natürlich gibt's auch einen iPhone-Tipp von uns.

Die besten Smartphones bis 1.000 Euro im Vergleich und Test

Warum sind Smartphones unter 1.000 Euro keine echten Flaggschiffe?

Im August 2017 stellte Samsung das Galaxy Note 8 vor. Es ist nicht nur das erste Modell nach dem Note-7-Skandal, sondern auch das erste Smartphone, das die symbolische Grenze von 1.000 Euro überschritt. So sehr wir uns damals auch beschwerten – im Jahr 2024 sind 1.000-Euro-Smartphones längst normal geworden.

Sie stellen heute das dar, was man als "Einstieg in die Oberklasse" bezeichnen könnte. Die Hersteller haben ihre Preise weitgehend angehoben und um Euer echtes Flaggschiff zu bekommen, blättert Ihr bei Samsung oder Apple weit über 1.000 Euro und sogar bis zu 2.000 Euro auf den Tisch. Smartphones unter 1.000 Euro sind allerdings nicht ganz so leistungsfähig und bieten häufig nicht die neuesten Innovationen.

Das Samsung Galaxy Note 8 ist das erste Smartphone, das es wagte, die symbolische Grenze von 1.000 Euro zu überschreiten. / © nextpit.

So müsst Ihr damit rechnen, nicht mehr das beste Display, die neueste 200-MP-Kamera oder den bestmöglichen Prozessor inklusive 16 GB RAM in einem Smartphone für unter 1.000 Euro zu finden. Diese Dinge gibt es mittlerweile nur noch bei den Ultra-Premium-Modellen, welche die Hersteller teurer verkaufen.

Allerdings hat nicht jeder die Mittel oder die Lust, mehr als 1.000 Euro in ein Smartphone zu investieren. Angesichts der steigenden Preise und der sinkenden Kaufkraft, die vor allem auf die Inflation zurückzuführen ist, wird dieses Segment dadurch immer relevanter.

Kaufberatung: Was Ihr wissen solltet, bevor Ihr ein Flaggschiff bis 1.000 Euro kauft

Was dürft Ihr von einem Smartphone für 1.000 Euro erwarten?

Smartphones im Bereich bis knapp 1.000 Euro sind zwar nicht so hochwertig wie die absoluten Premium-Modelle, aber es handelt sich noch immer um High-End-Smartphones. Wenn Ihr ein Smartphone bis 1.000 Euro kauft, macht Ihr natürlich andere Zugeständnisse als bei einem Smartphone bis 400 Euro. Trotz ihres Relevanzverlusts bieten 1.000-Euro-Smartphones jedoch immer noch alles, was Ihr für ein nahezu makelloses Nutzererlebnis benötigt.

So profitiert Ihr von einer hervorragenden Update-Politik mit bis zu fünf Jahren Software-Wartung. Die Verarbeitung ist mit der IP68-Zertifizierung und der Glasrückseite in der Regel sehr hochwertig. Die Akkulaufzeit ist dank der großen Akkus mit einer Kapazität von 4.000 bis 5.000 mAh ebenfalls nicht zu beklagen. Bei den Fotos könnt Ihr eine sehr gute Bildqualität und sogar ein Teleobjektiv erwarten.

Die Zugeständnisse, die Ihr bei einem Smartphone bis 1.000 Euro machen solltet

Wie bereits erwähnt, erwartet Euch bei einem Smartphone in dieser Preisklasse einige Nachteile, die Ihr bei Premium-Modellen nicht habt. Dennoch bleibt die User-Experience angenehm und Ihr könnt mit Eurem Smartphone fast alles machen, was Ihr wollt.

Allerdings müsst Ihr auf einige Funktionen verzichten – und das häufig im Bereich der Fotografie. Die Hersteller unterscheiden ihre High-End-Smartphones auch durch Hardware-Elemente wie einen weniger starken Hauptsensor, ein älteres SoC oder durch die Verwendung alter Standards für Konnektivität und schnelles Aufladen.

Keine Sorge, das sind in der Regel keine Elemente, die das Erlebnis mit dem Smartphone behindern. Es sind eher ein paar Ergänzungen, mit denen Käufer:innen in Richtung der noch teureren Modellen gelockt werden. So müsst Ihr beim Samsung Galaxy S24 etwa auf den tollen Zoom des S24 Ultra verzichten oder beim iPhone 15 auch 2024 noch mit 60 Hz Bildwiederholrate leben.

Die besten Smartphones bis 1.000 Euro im Jahr 2024

Jetzt kommen wir endlich zu den Favoriten der nextpit-Redaktion im Preisbereich bis 1.000 Euro. Los geht's natürlich mit dem absoluten Favoriten – und dann wird's spezieller.

Der Redaktionstipp bis 1.000 Euro: Samsung Galaxy S24

Das Samsung Galaxy S24 ist das neueste Smartphone des südkoreanischen Herstellers und glänzt mit vielen KI-Funktionen. / © nextpit

Das Samsung Galaxy S24 hat sich kurz nach dem Release an die Spitze unserer Auswahl der besten Smartphones unter 1.000 Euro katapultiert. Mit dem neuen Smartphone hat Samsung erneut eine Schippe draufgelegt und einen spannenden High-End-Allrounder auf den Markt gebracht, der nicht nur mit einem ausgezeichneten 6,2-Zoll-Display, sondern auch einer starken Leistung des Exynos 2400 aufwarten kann. Zusätzlich erwarten Euch hier sieben Jahre lang Updates und spannende KI-Funktionen. Unser Test zur Galaxy AI erklärt Euch, was Euch hier erwartet.

Bei den Maßen ist sich Samsung treu geblieben – die Ränder rund ums etwas größere Display sind aber kleiner geworden. Wie bei Samsungs Oberklasse gewohnt, gibt's dazu eine sehr hochwertige Verarbeitung. Leider hat sich im Kamera-Bereich wenig getan, was nicht unbedingt schlimm ist, da das Kamera-Setup weiterhin zu den besten auf dem Markt zählt. Der Akku hält zudem lange durch, wenngleich das "Quick Charging"-Feature seinen Namen mit 25 W kaum verdient..

Das Standard-Modell der aktuellen S24-Reihe startet zudem 50 Euro günstiger als das Galaxy S23 (zum Test) im vergangenen Jahr.

Das beste iPhone unter 1.000 Euro: Apple iPhone 15

Das iPhone 15 führt eine neue Kamera in Apples kultige Serie ein; allerdings wurden hier im vergangenen Jahr einige Kosteneinsparungen vorgenommen. / © nextpit

Für Apple-Enthusiasten, die nach einer erschwinglichen Option unter 1.000 Euro suchen, ist das iPhone 15 eine gute Wahl. Die iPhone-15-Serie bringt Fortschritte in mehreren Bereichen mit sich. Der A16 Bionic ist nach wie vor einer der besten Prozessoren in High-End-Smartphones. Die 48-Megapixel-Kamera stellt eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Vorgängermodellen dar. Beeindruckend ist, dass Apple bei der Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnimmt, indem es mehr recycelte Materialien in seinen Produkten verwendet.

Allerdings gibt es auch einige Nachteile bei diesem Gerät. Obwohl das iPhone 15 den von der EU vorgeschriebenen USB-C-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung nutzt, ist seine Geschwindigkeit immer noch auf USB 2.0 begrenzt. Andererseits braucht Ihr kein zusätzliches Lightning-Kabel.

Außerdem kommt die Dynamic Island jetzt auch im Basismodell an und bietet Euch die Vorteile, die die Pro-Modelle uns schon letztes Jahr boten. Trotz des helleren Displays bei direkter Sonneneinstrahlung hat sich die Bildschirmauflösung leider nicht verbessert und die Bildwiederholfrequenz verharrt weiterhin bei 60 Hz.

Seht Ihr über das Fehlen eines flüssigeren Displays und der Always-on-Display-Funktion hinweg, ist das neue iPhone eine ausgezeichnete Wahl innerhalb des Apple-Ökosystems.

Die besten Android-Alternative unter 1.000 Euro: Xiaomi 13T Pro

Das Xiaomi 13T Pro gefällt uns in der veganen Leder-Variante besser. / © nextpit

Seid Ihr Android-Fans, wollt Euch aber kein Samsung zulegen, ist das Xiaomi 13T Pro eventuell Euer Wunschkandidat. Egal, ob 12/256 GB zu einer UVP von 799,99 Euro, 12/512 GB für 899,90 Euro oder satte 16 GB RAM und 1 TB internen und nicht erweiterbaren Speicher, für 999,90 Euro. Die T-Serie zeichnet im Grunde Flaggschiff-Klasse mit minimalen Abstrichen aus.

So setzt Xiaomi beim Prozessor nicht wie andere Hersteller auf einen Snapdragon 8, sondern einen MediaTek Dimensity 9200+, der dem SoC aus Kalifornien durchaus ebenbürtig ist. Auch die Leica-Triple-Kamera kann mit zweimal 50 MP und einmal 12 MP in allen Foto-Situationen überzeugen. Dazu packt Euch Xiaomi ein 120-W-Netzteil, dass den 5.000 mAh starken Akku auch zwischendurch mal rasch aufpumpt.

Ihr fragt Euch schon die ganze Zeit: wo ist der Haken? Na, die IP68-Zertifizierung wird es nicht sein. Auch die vier Systemupdates und fünf Jahre langen Sicherheitspatches dürften Euch eher freuen. Ich sage es ganz direkt heraus: Es gibt kein kabelloses Laden. Ja – das war es schon. Jetzt wisst Ihr auch, warum wir es für angebracht halten, das Xiaomi 13T Pro in unserer Bestenliste als beste Android-Alternative zu positionieren.

Das beste Kamera-Handy bis 1.000 Euro: Google Pixel 8 Pro

Auch beim Google Pixel 8 Pro gibt's den bekannten Kamera-Balken – und massig Leistung unter der Haube. / © nextpit

Legt Ihr viel Wert auf eine gute Kamera, solltet Ihr Euch unbedingt das Google Pixel 8 Pro genauer anschauen. So hat es sich nicht nur einen Platz in unserem Kamera-Smartphone-Vergleich gesichert, sondern konnte auch Euch komplett überzeugen: Das Pixel 8 Pro zog nämlich in unserem Blindtest zur besten Handy-Kamera sogar am S23 Ultra vorbei und sicherte sich souverän den Sieg. Doch nicht nur die Kamera weiß hier vollends zu überzeugen, denn das Pixel 8 Pro ist ein echtes Allround-Wunder.

Wie schon beim Samsung Galaxy S24 verspricht auch Google sieben Jahre lang System-Updates, und auch die Haptik des Smartphones ist im Vergleich zum Pixel 7 Pro (Test) noch einmal besser geworden. Das Display verfügt über eine variable Bildwiederholrate und wird bis zu 2.400 Nits hell.

Auch wenn der Google Tensor G3 auf dem Blatt ein durchaus alltagstauglicher Prozessor ist, fehlt es hier etwas an Leistung, um es beispielsweise mit dem Snapdragon 8 Gen 3 aufzunehmen. Zusätzlich ist die Preispolitik vielen auf den Magen geschlagen, denn die UVP von 1.099 Euro war deutlich höher als noch beim Vorgänger. Mittlerweile ist der Preis hier jedoch auf rund 938 Euro gesunken, wodurch sich das Smartphone den Platz in dieser Bestenliste mehr als verdient hat.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter 1000 Euro: Nothing Phone (2)

Das Nothing Phone (2) ist ein High-End-Smartphone mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis im Januar 2024 / © nextpit

Ihr wollt ein High-End-Smartphone, ohne Euer Sparschwein zu plündern? Dann ist das Nothing Phone (2) genau das Richtige für Euch, denn es bietet Premium-Technik und -Design zu einem günstigen Preis. Nothing hat sein erstes Flaggschiff mit einem 6,7 Zoll großen 120-Hz-OLED-Bildschirm, einem Snapdragon 8+ Gen 1 SoC mit 12 GB RAM und 128 GB Speicherplatz, einer 50-MP-Dual-Kamera und einem 4.700-mAh-Akku mit 45 Watt Leistung ausgestattet.

Nothings Upgrade ist wirklich gut gelungen und das Phone (2) ist ein gutes Allround-Smartphone, bei dem Ihr vor allem das coole Design, das schöne Display oder die noch nützlichere Glyphen-Oberfläche lieben lernt. Das Smartphone hat außerdem eine sehr gute Akkulaufzeit und eine ordentliche Update-Politik neben dem kabellosen und umgekehrten kabellosen Laden. Zugeständnisse müsst Ihr allerdings bei der Fotoqualität, der IP54-Zertifizierung oder dem aggressiven Wärme-Throttling der Leistung machen.

Obwohl das Phone (2) ein wenig hinter den anderen Flaggschiffen in dieser Auswahl zurückbleibt, ist es ein effizientes Smartphone, das Euch mehr als ein klassisches Mittelklasse-Smartphone für einen ähnlichen Preis bietet.

Das beste faltbare Smartphone unter 1.000 Euro: Galaxy Z Flip 5

Größer und funktionaler: Der Touchscreen bietet auch im Jahr 2024 viel mehr Möglichkeiten. / © nextpit

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 kommt mit einigen bemerkenswerten Vor- und Nachteilen. Positiv ist, dass das Design im Vergleich zur vorherigen Generation verbessert wurde, z. B. durch ein größeres sekundäres Display und die Beseitigung des Spalts zwischen den Displays.

Diese Änderungen machen es benutzerfreundlicher für alltägliche Aufgaben. Das äußere Display sorgt dafür, dass Ihr viel seltener das Smartphone aufklappen müsst. Die Verdopplung des internen Speichers ohne Preiserhöhung ist ein großer Gewinn für die Verbraucher:innen, vor allem angesichts der typischerweise hohen Kosten für faltbare Handys. Diese Verbesserungen mögen schlicht erscheinen, aber sie sind ein bedeutender Schritt nach vorn für Foldables.

Dennoch hat das Z Flip 5 auch seine Nachteile. Sein Kamerasystem liefert zwar eine gute Foto- und Videoqualität, ist aber nicht besonders vielseitig. Samsungs schrittweiser Ansatz bei den Hardware-Verbesserungen könnte diejenigen enttäuschen, die auf bahnbrechende Veränderungen in der Welt der faltbaren Smartphones hoffen.

Das einzigartige Design des Handys ist zwar ansprechend, geht aber auf Kosten der Akkulaufzeit, wodurch es im Vergleich zu anderen Handys in seiner Preisklasse in puncto Ausdauer weniger wettbewerbsfähig ist. Trotz dieser Nachteile bleibt das Samsung Galaxy Z Flip 5 eine attraktive Wahl für alle, die sich von seinem einzigartigen Design angezogen fühlen.

Das Smartphone unter 1000 US-Dollar für kleine Budgets: Google Pixel 8a

Das Pixel 8a könnte mit seinen vernünftigen Kompromissen für die Preiskategorie die wahre "Fan Edition" sein. / © nextpit

Genau wie sein Vorgänger, das Pixel 7a, hat sich das Pixel 8a einen Platz in dieser Liste gesichert, da es fast alle Vorzüge der anderen Modelle für gerade einmal die Hälfte des Preises bietet. Die UVP von 550€ scheint nicht konkurrenzfähig mit den sechs Monate zuvor auf den Markt gebrachten Handys und ihren reduzierten Preisen zu sein, aber das Pixel 8a sollte in naher Zukunft (wie das 7a davor) auch seine eigenen Rabatte erhalten.

Abgesehen von der Marktpositionierung erhalten die Käufer ein zuverlässiges und schnelles Telefon - wenn auch nicht so schnell wie die anderen Modelle auf dieser Liste - mit einer hervorragenden Kamera, einer angemessenen Akkulaufzeit und dem gleichen Flaggschiff-Support für Sicherheitsupdates, was es zu einer spannenden Alternative im Vergleich zu allen anderen Handys auf dieser Liste macht, wenn ihr etwas Geld sparen wollt.

Zusammenfassung Kaufen Google Pixel 8a Pro Sieben Jahre Sicherheits- und Funktionsupdates

Ausgezeichnete Pixel-Kamera

Gute Leistung im Alltag

Ausreichend lange Akkulaufzeit

Helles und schnelles 120-Hz-Display

Einige KI-Funktionen, die tatsächlich nützlich sind Contra Langsame Ladezeiten und kein Ladegerät enthalten Zum Testbericht Google Pixel 8a

Das war's mit unserem Kaufratgeber für die besten Smartphones unter 1.000 Euro. Je nachdem, wonach ihr sucht, hoffen wir, dass ihr Euer nächstes Flaggschiff gefunden habt!

Was haltet ihr von der Tatsache, dass Smartphones unter 1.000 Euro nicht mehr die "echten" Flaggschiffe sind? Habt Ihr Vorschläge für Modelle, die in diese Auswahl hätten aufgenommen werden können?

