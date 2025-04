Die Strompreisfalle: Wird die Energiewende erneut zum Kostentreiber?

Wirft man einen Blick auf die deutschen Strompreise der letzten Jahre, so zeigt sich ein unaufhaltsamer Aufwärtstrend. Allein seit 2010 hat sich der Strompreis in Deutschland verdoppelt. Die Versprechen der Regierung, die Energiekosten zu dämpfen, stehen im Kontrast zu den Prognosen einer kürzlich erschienenen Studie. Warum sollte Euch das interessieren? Weil die geschätzten Mehrkosten den Energiepreis in schwindelerregende Höhen treiben könnten – mit weitreichenden Folgen für jeden von Euch.