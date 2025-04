Einfach nur ein Dyson-Sauger mit Rabatt? Weit gefehlt! Bei MediaMarkt ist jetzt eine etwas andere Dyson-Aktion an den Start gegangen. Was es damit auf sich hat und wie sich die Angebote für Euch lohnen können, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Dyson ist hauptsächlich für seine Akkusauger bekannt. Dabei produziert der Hersteller noch so viel mehr. So gibt es mittlerweile auch Luftreiniger, Stylinggeräte und sogar Kopfhörer der Marke. All diese Produkte sind bei MediaMarkt in einer neuen Dyson-Aktion jetzt günstiger zu haben. Hauptaugenmerk bleiben aber natürlich die Akkusauger. Neben teilweise bereits reduzierten Preisen streicht der Elektronikmarkt unter einer bestimmten Bedingung sogar noch mal 100 Euro extra vom Kaufpreis.

Dyson-Aktion bei MediaMarkt: So funktioniert's

Grundsätzlich findet Ihr auf dieser Aktionsseite* eine Auswahl an Dyson-Geräten. Hier haben vor allem die Akkusauger bereits teils ordentliche Rabatte verpasst bekommen. Der eigentliche Clou der Aktion ist jedoch ein anderer. MediaMarkt streicht nämlich 100 Euro vom Gesamtkaufpreis, wenn Ihr gleich zwei ausgewählte Dyson-Geräte in Euren Warenkorb legt. Seien es zwei unterschiedliche Akkusauger oder eine andere Kombination aus den anderen Aktionsgeräten – Wer zwei Dyson-Produkte kauft, spart 100 Euro extra.

Ganz wichtig: Um von dem Extra-Rabatt zu profitieren, müsst Ihr Euch außerdem mit Eurem myMediaMarkt-Account anmelden*. Falls Ihr noch nicht Teil des kostenlosen Treueprogramms seid, lässt sich die Registrierung in wenigen Minuten* erledigen – und die lohnt sich besonders, wenn Ihr häufiger bei MediaMarkt einkauft. Als Mitglied sammelt Ihr unter anderem Punkte bei jedem Kauf (können gegen Gutscheine eingelöst werden), profitiert von einem erweiterten Rückgaberecht und bekommt Zugang zu exklusiven Deals – wie aktuell bei dieser Dyson-Aktion.

So kann sich die Aktion lohnen

Klar: Nicht jeder braucht direkt zwei Dyson-Geräte – für viele mag das auf den ersten Blick vielleicht etwas viel sein. Aber durch clevere Kombinationen, etwa ein Sauger plus Nassreiniger, kann sich das Ganze schnell lohnen. Und auch sonst gibt's einige Szenarien, die den Zweifach-Kauf sinnvoll machen. Wer keine zwei Geräte für sich allein braucht, kann sich etwa einfach mit Freunden oder Familienmitgliedern zusammentun – und dann die 100 Euro Rabatt aufteilen. Auch als Geschenk für Geburtstage oder den bevorstehenden Muttertag gibt es sicherlich interessante Geräte.

Um Euch ein paar Beispiele zu geben, liefern wir drei mögliche Kombinationen, die sich unter bestimmten Bedingungen echt lohnen können.

1. Das Sauger-Komplettpaket: Akkusauger + Nassreiniger

Selbstverständlich sind bei einer Dyson-Aktion die bekannten Akkusauger mit dabei, und wir starten unsere Empfehlungen daher auch mit einer starken Sauger-Kombi. Bei den reinen Akkusaugern habt Ihr eine große Auswahl. Die preiswerteste Option ist dabei der Dyson V12 Detect Slim Absolute für 699 Euro*, wir würden aufgrund des aktuellen Rabatts aber eher den Dyson V15 Detect Slim Absolute für lediglich 99 Cent mehr* empfehlen.

Dazu packen wir mit dem Dyson WashG1* einen echten Akku-Nassreiniger der Marke. Dadurch habt Ihr dann echt das perfekte Komplettpaket für den Hausputz. Während der Akkusauger vornehmlich auf Teppichen, Sofas und selbst im Pkw Staub beseitigt, kannst du mit dem Nassreiniger hartnäckige und eingetrocknete Flecken von Hartböden entfernen.

2. Das Anti-Allergene-Bundle: Akkusauger + Luftreiniger

Wer hingegen mit Allergien zu kämpfen hat, könnte sich zusätzlich zu einem der Akkusauger den TP09 Purifier Cool Luftreiniger* von Dyson in den Warenkorb legen. Dieser soll durch sein Filtersystem nämlich unter anderem 99,95 Prozent der mikroskopisch kleinen Allergene und Schadstoffe aus der Luft filtern. Dadurch könnt Ihr trotz Allergien hoffentlich wieder befreit daheim aufatmen – und mit dem Dyson-Sauger weiterhin Staub und Schmutz effektiv beseitigen. Zusätzlich kann der Luftreiniger übrigens ebenso für kühle Luft sorgen – ein praktischer Nebeneffekt im Sommer.

3. Das Styling-Paket oder eine Geschenkidee für den Muttertag: Akkusauger + Haarglätter

Ich persönlich kann aufgrund meiner Haarlänge nicht unbedingt etwas mit dem Dyson Airstrait Haarglätter* anfangen. Wenn Ihr jedoch lockiges Haar besitzt und dieses ohne Ärger und ruckzuck glätten wollt, könnte der Airstrait genau das Richtige sein. Hiermit könnt Ihr nämlich unter anderem Eure Haare gleichzeitig trocknen und glätten – was nicht nur Zeit spart, sondern auch helfen soll, um schicke Looks zu kreieren. Und selbst wenn Ihr keine Verwendung für den Haarglätter habt, als Geschenkidee für den bevorstehenden Muttertag taugt das Dyson-Gerät auf jeden Fall.

Dies sind natürlich nur einige Beispiele, und es gibt noch viele weitere Kombinationen, die sich lohnen können. Schaut also am besten selbst mal auf die MediaMarkt-Aktionsseite* und klickt Euch durch die Dyson-Geräte.

