Volkswagen rockt den deutschen E-Auto-Markt

Der VW-Konzern mit seinen zahlreichen Marken hat den deutschen E-Auto-Markt gegenwärtig voll im Griff. Im Februar 2025 waren die ersten sechs Plätze der meistverkauften E-Autos in Deutschland alle von VW-Marken besetzt. Gleich drei Autos von VW selbst haben's aufs Treppchen geschafft, gefolgt von Modellen von Škoda, Audi und Cupra. Erst auf Platz sieben kommt, wie schon im Januar, das Tesla Model Y. Dabei war das doch letztes Jahr noch der absolute Bestseller unter den E-Autos hierzulande!

VW ID.7 ist der Star

Besonders beliebt ist im Moment der Volkswagen ID.7. Eine E-Limousine, die unter anderem wegen ihres geringen Verbrauchs schon ein paar Preise abgeräumt hat. Kein anderes Auto wurde im Februar 2025 in Deutschland öfter zugelassen, sagt das KBA. Auf Platz 2 landen die Modelle ID.4 und ID.5, die sich nur äußerlich unterscheiden, und der Kompaktwagen ID.3 wurde am dritthäufigsten neu zugelassen. Danach folgen der Skoda Enyaq, der Audi Q4 e-tron und der Cupra Born.

Die beliebtesten E-Autos in Deutschland im Februar 2025:

Volkswagen ID.7 (2.971 Neuzulassungen)

Volkswagen ID.4 / ID.5 (2.507)

Volkswagen ID.3 (2.008)

Skoda Enyaq (1.945)

Audi Q4 e-tron (1.685)

Cupra Born (1.595)

Tesla Model Y (1.035)

BMW i4 (970)

BMW iX1 (952)

Cupra Tavascan (897)

Tesla steht vor Herausforderungen

Tesla schafft es im Moment nicht, an alte Erfolge anzuknüpfen. Ob das wirklich daran liegt, dass Tesla-Chef Elon Musk mit seinen Aktionen in der US-Politik für Aufsehen sorgt? Wer weiß. Aber in den nächsten Wochen kommen ja die ersten Auslieferungen des neuen Tesla Model Y (2025). Vielleicht können die ja die Dominanz von Volkswagen brechen. Was aber klar ist: Das Tesla Model 3, das früher mal der Bestseller unter den Stromern in Deutschland war, spielt in seiner jetzigen Form kaum noch eine Rolle. Im Februar wurden nur 368 Einheiten zugelassen.

Die Liste der meistverkauften E-Autos im bisherigen Jahresverlauf wird auch vom Volkswagen ID.7 angeführt. Gefolgt vom ID.4 und ID.5 und dem Škoda Enyaq. Der VW ID.3 und der Cupra Born belegen bisher die Plätze vier und fünf. Aber der ID.3 könnte in den nächsten Monaten noch beliebter werden, dank spezieller Leasing-Aktionen.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Januar bis Februar 2025):

Volkswagen ID.7 (6.111 Neuzulassungen)

Volkswagen ID.4 / ID.5 (5.185)

Škoda Enyaq (5.001)

Volkswagen ID.3 (4.022)

Cupra Born (3.488)

Audi Q4 e-tron (2.686)

Tesla Model Y (2.014)

BMW i4 (1.744)

Cupra Tavascan (1.722)

BMW iX1 (1.596)

VW ist der E-Auto-König

Die starken Verkäufe von Volkswagen sorgen dafür, dass der Konzern im aktuellen Jahr auf 23,5 Prozent Marktanteil im E-Auto-Segment in Deutschland kommt. BMW (9 Prozent), Skoda (8,1 Prozent) sowie Audi und Seat / Cupra (jeweils 7,4 Prozent) folgen erst mit großem Abstand. Mercedes kommt auf 6,4 Prozent Marktanteil, Hyundai auf 4,3 Prozent. Tesla hinkt im bisherigen Jahresverlauf noch etwas hinterher und kommt nur auf 3,8 Prozent Marktanteil in Deutschland. Zum Vergleich: Das Jahr 2024 hatte Tesla noch mit fast 10 Prozent Marktanteil abgeschlossen.

Übrigens: Im Februar wurden insgesamt 35.949 E-Autos neu in Deutschland zugelassen. Das ist der höchste Wert seit Juni vergangenen Jahres und bedeutet, dass 17,7 Prozent aller neu zugelassenen Autos E-Autos waren. Denn insgesamt wurden im letzten Monat 203.434 neue Pkw für die Nutzung auf deutschen Straßen zugelassen.