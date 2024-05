Diese Woche neu: Serien und Filme bei Disney+, Amazon & Netflix

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ neh­men in dieser Woche mehr als 30 neue Filme und Serien in ihr Pro­gramm auf. Mit dabei: Bridgerton, Godfather of Harlem, Outer Range und Lucy. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Bridgerton, Outer Range und Godfather of Harlem

Netflix: Zu den Highlights der Woche zählen unter anderem der erste Teil der dritten Staffel von Bridgerton und die zweite Staffel von Maestro in Blue. Außerdem zeigt Netflix die zweite Staffel des Sci-Fi-Anime Dr. Stone und diverse Lizenztitel. Zu letzteren gehören etwa The Great Wall mit Matt Damon und Pedro Pascal sowie The Hitcher mit Sean Bean.

Prime Video: Bei Amazon steht in den nächsten Tagen der Start der zweiten Staffel von Outer Range an. Neue Folgen der Neo-Western-Serie mit Josh Brolin erscheinen am 16. Mai. Außerdem sieht man vier Staffeln von The O.C. und zeitexklusive Blockbuster wie The Fighter, Lucy, Rio 1/2 und Crazy, Stupid, Love nebst dem 90er-Jahre-Klassiker Postman mit Kevin Costner.

Disney+: Der Micky-Maus-Konzern hält sein Programm in dieser Woche vergleichsweise schmal. Allerdings können sich Fans auf eine neue Staffel von Godfather of Harlem freuen, in der Forest Whitaker erneut in die Rolle des Gangster-Boss "Bumpy" Johnson schlüpft. Zu guter Letzt sieht man den Konzertfilm Queen Rock Montreal.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 20

Princess Power: Staffel 3 ab 13. Mai

School of Magical Animals ab 14. Mai

Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal ab 15. Mai

Dr. Stone: Season 2 ab 15. Mai

Election ab 15. Mai

Bridgerton: Staffel 3, Teil 1 ab 16. Mai

Maestro in Blue: Staffel 2 ab 16. Mai

The Great Wall ab 16. Mai

The Hitcher ab 16. Mai

Thelma, das Einhorn ab 17. Mai

Power ab 17. Mai

The 8 Show ab 17. Mai

Golden Kamuy ab 19. Mai

Affiliate Angebot Netflix abonnieren

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 20

Breaking Surface Tödliche Tiefe ab 13. Mai

The North Sea ab 14. Mai

The Fighter ab 14. Mai

Crazy, Stupid, Love ab 14. Mai

Lucy ab 15. Mai

Rio ab 15. Mai

Rio 2 - Dschungelfieber ab 15. Mai

Tödliche Weihnachten ab 16. Mai

Academy Of Country Music Awards ab 16. Mai

Outer Range – Staffel 2 ab 16. Mai

Operation Fortune ab 17. Mai

The O.C. – Staffeln 1–4 ab 18. Mai

Postman ab 18. Mai

Smugglers ab 19. Mai

A Man Of Reason (A.K.A. The Protector) ab 19. Mai

Affiliate Angebot Prime abonnieren

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 20

Uncle Samsik - Staffel 1 ab 15. Mai

Queen Rock Montreal ab 15. Mai

Godfather of Harlem - Staffel 3 ab 15. Mai

Waustelle - Alle Pfoten packen an – Staffel 1 ab 15. Mai