MediaMarkt bietet derzeit den Marshall Emberton Bluetooth-Lautsprecher zum Bestpreis an. Die wasserdichte Audio-Box wiegt gerade einmal 720 g und passt problemlos in so gut wie jeden Rucksack. Wollt Ihr also der Star bei der nächsten Pool-Party sein, ohne Euch einen Bruch zu heben, solltet Ihr diesen Deal-Check nicht verpassen.