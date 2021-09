Neu auf Disney+ & Star: Alle Filme und Serien im Oktober 2021

Neben einer großen Auswahl an Netflix-Blockbuster kann sich auch das Disney+-Programm im Oktober 2021 sehen lassen. Der Micky-Maus-Konzern zeigt mehr 80 Filme und Serien. Highlights: The Gloaming, Books of Blood, Unter den Sternen und Black Widow für alle Mitglieder.

Abonnenten von Disney+ können sich im kommenden Monat vor allem auf die Freigabe von Black Widow freuen. Der Marvel-Streifen war bisher nur mit Aufpreis im VIP-Zugang zu sehen und wird nun in das für alle verfügbare Lineup des Videostreamingdiensts aufgenommen. Ebenso stehen die erste Staffel der Comedy-Serie Reservation Dogs, erste Folgen der The D'Amelio Show mit den Influencer-Geschwistern Charli und Dixie D'Amelio und das Disney Star-Original Books of Blood bereit. Exklusiv nimmt Disney+ zudem The Gloaming auf, eine ABC-Serie (Drama-Mystery), die im letzten Jahr bereits auf MagentaTV gestartet ist.

Weiterhin veröffentlicht der Video-Streaming-Dienst neue Lego Star Wars Gruselgeschichten und zeigt eine sechsteilige Dokuserie mit Einblicken in die Welt der NASA - "Unter den Sternen". Freunde der Muppets kommen mit Haunted Mansion ebenfalls auf ihre Kosten und ab dem 13. Oktober ist zudem die Anthologie-Serie Just Beyond mit acht Teilen zu sehen. Episoden-Nachschub gibt es abschließend für What If…?, Chip und Chap, Bobs Burgers, The Walking Dead, American Horror Stories und Y: The Last Man.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Oktober 2021

LEGO Star Wars Gruselgeschichten ab 1. Oktober

Dino-Duell: Kampf der Giganten (National Geographic) ab 1. Oktober

Der Koks-König (National Geographic) ab 1. Oktober

Hai vs. Hai (National Geographic) ab 1. Oktober

Spin - Finde deinen Beat (Disney) ab 1. Oktober

Scott & Huutsch - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

What If…? - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Facing... - Staffel 1 (National Geographic) ab 6. Oktober

Black Widow (Für alle Abonnenten) ab 6. Oktober

Chip und Chap: Das Leben im Park - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Unter den Sternen - Staffel 1 ab 6. Oktober

Krieg und Terror - In der Hölle Syriens (National Geographic) ab 8. Oktober

Muppets Haunted Mansion ab 8. Oktober

Just Beyond - Staffel 1 ab 13. Oktober

Hacking The System - Staffel 1 (National Geographic) ab 13. Oktober

Raubtiere hautnah - Staffel 1 (National Geographic) ab 13. Oktober

Small World - Kleine ganz groß - Staffel 1 (National Geographic) ab 13. Oktober

Die Havarie der Costa Concordia (National Geographic) ab 15. Oktober

Muslimbruderschaft (National Geographic) ab 15. Oktober

Disney Insider - Staffel 1, Weitere Episoden ab 20. Oktober

Evolution der Technik - Staffel 1 (National Geographic) ab 20. Oktober

No Man Left Behind - Staffel 1 (National Geographic) ab 20. Oktober

Triff Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde - Staffel 1 (Disney) ab 20. Oktober

American Blackout (National Geographic) ab 22. Oktober

Mine Kings: Die Edelstein-Jäger - Staffel 1 (National Geographic) ab 27. Oktober

Clans der Raubtiere - Staffel 1 (National Geographic) ab 27. Oktober

The Lion Ranger - Staffel 1 (National Geographic) ab 27. Oktober

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Oktober 2021

Battle of the Sexes - Gegen jede Regel ab 1. Oktober

Der Schuh des Manitu (Constantin Film) ab 1. Oktober

Operation - Broken Arrow (1996) ab 1. Oktober

Mister Undercover ab 1. Oktober

Mord im Orient Express (2017) ab 1. Oktober

Schatten der Wahrheit ab 1. Oktober

Sonnenallee (Leonine) ab 1. Oktober

The Walking Dead - Staffel 11, Weitere Episoden ab 4. Oktober

Only Murders in the Building - Staffel 1, Weitere Episoden ab 5. Oktober

Bobs Burgers - Staffel 11, Episode 7 ab 6. Oktober

Bless the Harts - Staffel 1 ab 6. Oktober

Broadchurch - Staffel 1-3 ab 6. Oktober

White Collar - Staffel 1-6 ab 6. Oktober

American Horror Stories - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Grown-Ish - Staffel 4, Weitere Episoden ab 6. Oktober

The Great North - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Y: The Last Man - Staffel 1, Weitere Episoden ab 6. Oktober

Das Wunder von Bern (Leonine) ab 8. Oktober

Ein Engel auf Erden - Film (Leonine) ab 8. Oktober

Eine ganz heiße Nummer (Leonine) ab 8. Oktober

Herr Lehmann (Leonine) ab 8. Oktober

Bobs Burgers - Staffel 11, Weitere Episoden ab 13. Oktober

Hubert & Staller - Staffel 1-3 (ZDF Enterprises) ab 13. Oktober

Krieg der Welten - Staffel 2 ab 13. Oktober

What We Do in the Shadows - Staffel 1+2 ab 13. Oktober

Reservation Dogs - Staffel 1 ab 13. Oktober

The D'Amelio Show - Staffel 1 ab 13. Oktober

Der Kroatien Krimi - Teil 1-8 (Constantin) ab 15. Oktober

Schwarzach 23 und der Schädel des Satans (ZDF Enterprises) ab 15. Oktober

Schwarzach 23 und die Hand des Todes (ZDF Enterprises) ab 15. Oktober

Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mordsfinger (ZDF Enterprises) ab 15. Oktober

Modern Family - Staffel 1-3 ab 20. Oktober

Mr Inbetween - Staffel 1 & 2 ab 20. Oktober

The Gloaming - Staffel 1 ab 20. Oktober

Das Omen (2006) ab 22. Oktober

Ein Leben zwischen den Zeiten ab 22. Oktober

Im Juli (Leonine) ab 22. Oktober

Sein letztes Rennen (Leonine) ab 22. Oktober

The Other Side of the Door ab 22. Oktober

Letzte Spur Berlin - Staffel 7-9 (ZDF Enterprises) ab 27. Oktober

Tannbach: Schicksal eines Dorfes - Staffel 1&2 (ZDF Enterprises) ab 27. Oktober

Unterleuten - Das zerrissene Dorf - Teil 1-3 (ZDF Enterprises) ab 27. Oktober

Aimee & Jaguar (Leonine) ab 29. Oktober

Almanya - Willkommen in Deutschland (Leonine) ab 29. Oktober

Das Traumschiff - Teil 1-5 (ZDF Enterprises) ab 29. Oktober

Der Schakal (Leonine) ab 29. Oktober

Die Geschichte vom Brandner Kaspar (Leonine) ab 29. Oktober

Friesland Teil 1-10 (ZDF Enterprises) ab 29. Oktober

Scary Movie 4 ab 29. Oktober

The Hills have Eyes: Hügel der blutigen Augen ab 29. Oktober

The Hills Have Eyes 2 ab 29. Oktober

The Rocky Horror Picture Show ab 29. Oktober

Wackersdorf (Leonine) ab 29. Oktober

Books of Blood ab 29. Oktober

Welche Filme und Serien aus dem Oktober könnt Ihr empfehlen? Und wie sind Eure Erfahrungen mit dem Streamingdienst Disney+? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!