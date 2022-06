Dummy Auswertung: Wie smart ist Euer Zuhause?

Wir wollten von der NextPit-Community wissen, wie es um Eure Smart-Homes bestellt ist. Gibt Alexa bei Euch den Ton an? Ist Eure Beleuchtung smart? Diese und viele Fragen mehr konnten wir in unserer Umfrage der Woche beantworten – hier ist unsere Auswertung!

Gleich vier Fragen haben wir an Euch gerichtet und jedes Mal ging es um Euer smartes Zuhause. Wir bedanken uns bei Euch allen für die Teilnahme und erfreuen uns an einem Bild, das ziemlich einheitlich über unsere drei verschiedenen Domains erscheint. Exemplarisch dafür steht die allererste Frage, bei der es lediglich darum ging, ob Ihr überhaupt schon ein smartes Device zuhause installiert habt.

Wie Ihr auf dem Bild unten seht, ist die NextPit-Community genau so tech-affin, wie wir uns das gedacht haben: Mehr als 70 Prozent von Euch gaben an, dass Ihr zumindest ein Smart-Home-Device Euer eigen nennt. Dabei liegt Frankreich vorne mit 79 Prozent. Dahinter folgt die deutsche Community mit 72 Prozent und schließlich die englischsprachige Community mit 64 Prozent.

Ein sehr einheitliches Bild über alle Domains! / © NextPit

Danach ging es um eine grobe Einteilung: Welche Arten von Smart-Home-Tech sind denn bei Euch am Start? Hier gab es zwar einige Abweichungen in der Ausprägung, aber dennoch waren auch hier die Tendenzen über alle drei Domains wieder sehr ähnlich. Wie Ihr in der folgenden Grafik sehen könnt, dominiert überall das Thema Beleuchtung. Die meisten von Euch sind also in diesem Bereich bereits tätig geworden.

Auch hier liegt Frankreich wieder vorne: Wie in Deutschland haben etwa vier von fünf Teilnehmer in Frankreich bereits smarte Beleuchtung im Haus und auch die COM-Community ist mit 70 Prozent nicht weiter hintendran. Danach folgt in Frankreich Überwachungstechnik, während es in Deutschland Kleingeräte sind. Großgeräte und Saugroboter sind auf allen unseren Seiten noch am Ende des Feldes platziert.

Bemängelt wurde in Euren Kommentaren übrigens, dass es die Option "Keine" gar nicht gab. Es stellte sich nämlich heraus, dass einige von Euch jenseits des Smartphones überhaupt kein Interesse hat, sich Smart-Tech ins Haus zu holen. Da spielt das Thema Sicherheit auch eine Rolle, wie storm auf der englischen Seite beschreibt:

Die meisten dieser Dinge sind zu sehr von externen Servern abhängig, die unsicher und unnötig sind. Sie sollten in der Lage sein, direkt über mein Netzwerk mit meinem Gerät über die dortige App zu kommunizieren, ohne dass ein Heimserver dazwischengeschaltet ist und meine Daten auf unsichere Weise sammelt und speichert. Oder sie sollten das Internet unabhängig vom Heimserver nutzen können, wie z. B. E-Mail- oder Webtraffic.

Der NextPit-Community geht ein (smartes) Licht auf. ! / © NextPit

Blick nach vorne: Welche Smart-Home-Technik interessiert Euch, was schafft Ihr Euch an?

In den letzten beiden Fragen haben wir eher in die Zukunft geblickt: Was interessiert Euch, was holt Ihr Euch ins Haus aus diesem Technik-Bereich. Spannend finde ich hier den Blick auf die deutsche Seite: Zwar wollen 39 Prozent von Euch Ihr Smart-Home upgraden, mit 38 Prozent planen aber fast ebenso viele nichts in der Richtung. Hier seid Ihr in der COM- und FR-Community deutlich fortschrittlicher: 56 Prozent (COM) bzw. 55 Prozent (FR) von Euch wollen im Bereich Smart-Home upgraden. Auch dazu haben wir eine Grafik:

Deutschland zeigt sich schüchtern in diesem Punkt. / © NextPit

In unserer deutschen Community haben sich gleich mehrere von Euch (Zum Beispiel Tobias G., Michael B. und Olaf Gutrun zu Wort gemeldet, die das Smart-Home schon sehr eifrig nutzen. Besten Dank für Eure ausführlichen Kommentare zum Thema!

Zum Schluss schließlich sind wir tiefer eingetaucht und wollten wissen, welcher Bereich dieser Technologie Euch am meisten interessiert. Mehrere Antwortoptionen gleichzeitig waren dabei möglich. Vorne war auch hier erneut das Thema Beleuchtung. Auch, wenn die englischsprachige Domain mit 50 Prozent hinterherhinkt, reißen es DE (69 Prozent) und Frankreich 67 Prozent) raus. Beleuchtung sollten wir demnach auch hier auf NextPit mehr in den Fokus nehmen, wenn es nach Euch geht.

Ähnlich groß ist auch Eure Begeisterung für Smart Entertainment. Aber auch smarte Netzwerktechnik und smarte Überwachung habt Ihr ziemlich weit oben auf dem Zettel, wenn es ums Smart-Home geht. Persönlich hätte ich ehrlich gesagt mit mehr Interesse an smarten Reinigungsprodukten gerechnet, weil ich es zumindest in meinem Bekanntenkreis stärker wahrnehme.

Entertainment steht bei der COM-Community ganz oben! / © NextPit

