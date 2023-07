Dummy: Kaufberatung: die besten Powerstations mit Solar-Option im Test

Ihr sucht nach der besten Powerstation mit Solar? NextPit zeigt Euch die besten portablen Akkus, mit denen Ihr für alle Eventualitäten inklusive Stromausfall gerüstet seid – ob beim Zelten, auf Festivals oder zu Hause. Kauft Ihr Eure Powerstation gleich mit dem passenden Solarpanel, erzeugt Ihr Euren Strom überall und jederzeit selbst, vorausgesetzt die Sonne scheint. Hier lest Ihr, welche die beste Powerstation für Euren Einsatzzweck und Geldbeutel ist – ob ohne oder mit Solarpanel.

In der nachfolgenden Tabelle haben wir für Euch die besten Powerstations in den drei Preiskategorien bis 500 Euro, bis 1.000 Euro und bis 1.500 Euro ausgewählt, die mit einem Gewicht von maximal 15 Kilogramm allesamt noch portabel sind. Grundsätzlich gilt: Je schwerer eine Powerstation, desto mehr Kapazität und Ausgangsleistung bietet sie.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Powerstations haben wir für Euch in unserer Powerstation-Kaufberatung unter der Vergleichstabelle noch einmal detailliert erklärt.

Die besten portablen Powerstations nach Preiskategorie

Bevor wir näher auf die einzelnen Powerstations mit Solarpanel aus der Tabelle und deren Eigenschaften eingehen, wollen wir Euch zunächst die wichtigsten technischen Daten und Merkmale erklären, auf die Ihr beim Kauf achten solltet.

Inhalt:

1. Kaufberatung Powerstations: Worauf kommt es an?

1.1 Maximale Ausgangsleistung

Die wichtigste Frage, die Ihr Euch stellen solltet, lautet: Welche Geräte möchte ich mit der Powerstation betreiben? Üblicherweise findet Ihr auf elektrischen Geräten einen Aufkleber oder eine Prägung mit der Wattzahl, die das Gerät im Dauerbetrieb verbraucht. Addiert Ihr nun die Leistungen aller Verbraucher miteinander, die Ihr gleichzeitig an Eurer Powerstation betreiben möchtet, erhaltet Ihr die Ausgangsleistung, die Eure künftige Powerstation liefern können sollte.

Die Powerstations in unserem Vergleich schaffen teilweise bis zu 1.800 Watt Dauerleistung. Das reicht nicht nur für Ladegeräte von Smartphones, Notebooks, Kameras & Co. oder diverse Lampen, Ventilatoren, Fernseher, Kühlschränke aus, sondern im dreistelligen Bereich auch für schweres Werkzeug.

Das Waffeleisen im Hintergrund verlangt knapp 700 Watt – das ist für die Jackery Explorer 500 leider einen Tick zu viel und damit nicht für den Dauerbetrieb geeignet. / © NextPit

Kurzfristig schaffen die Powerstations auch mehr Leistung, schalten sich dann aber nach wenigen Millisekunden bis Sekunden ab. Die kleine Bluetti EB3A beispielsweise schafft kurzzeitig 1.200 Watt, was für eine Powerstation unter 500 Euro wirklich beachtlich ist. Achtet darauf, dass viele Verbraucher – beispielsweise Werkzeuge – beim Anlaufen eine höhere Leistungsaufnahme haben als im Dauerbetrieb.

1.2 Kapazität der Powerstation

Die zweitwichtigste Frage lautet: Wie lange wollt Ihr diese Geräte betreiben? Die Hersteller geben die Kapazitäten ihrer Powerstations stets in Wattstunden (Wh) an. Die Rechnung ist dabei recht einfach: Benötigt Euer Kühlschrank 100 Watt, könnt Ihr mit 500 Wattstunden im Falle eines Stromausfalls fünf Stunden lang weiter kühlen. Oder Ihr kommt mit einem leistungshungrigen Notebook überall gut durch einen langen Arbeitstag.

Wie eingangs erwähnt, findet Ihr bei allen Herstellern auch Powerstations mit deutlich höherer Kapazität – und dann entsprechend auch höherer Ausgangsleistung. Allerdings bedeutet mehr Power auch immer mehr Gewicht und höhere Kosten. Überlegt Euch also gut, wo für Euch der sinnvollste Kompromiss liegt.

Die Ecoflow Delta 2 bietet satte 1.024 Wh Kapazität. / © NextPit

Ein wichtiger Hinweis noch zur Kapazität: Die Hersteller geben hier stets die Kapazität der Akkuzellen an, die aber in der Praxis niemals vollständig entladen werden, um sie vor Beschädigung zu schützen. Wir messen daher in unseren Powerstation-Tests stets die tatsächliche Kapazität, die eine Powerstation abgeben kann.

1.3 Anschlüsse

Alle Powerstations in unserem Vergleich bieten 230V-Steckdosen – und sind damit universell einsetzbar. Außerdem findet Ihr bei allen Modellen auch eine 12V-Steckdose mit dem Kfz-Anschluss ("Zigarettenanzünder") sowie einen oder mehrere DC-Ausgänge. Bei allen Powerstations findet Ihr außerdem mehrere USB-A-Ports sowie bei den meisten Geräten einen USB-C-Port. Die Modelle von Ecoflow und Bluetti bieten sogar PD-Charging mit bis zu 100 Watt. Welche Smartphones damit schnell aufgeladen werden können, lest Ihr in unserem Ratgeber für Quick-Charging am Smartphone.

Die Bluetti EB55 hat so ziemlich alle Anschlüsse, die man sich wünschen kann. / © NextPit

Wenn Ihr sehr viele Geräte über USB-A oder USB-C betreiben wollt, dann könnt Ihr Euch beim richtigen Modell das Mitschleppen zusätzlicher Netzadapter sparen.

1.4 Lademöglichkeiten

Natürlich bringen alle Powerstations in unserem Vergleich ein Netzteil mit, sodass Ihr sie an der heimischen Steckdose aufladen könnt. Die Ladegeschwindigkeiten unterscheiden sich dabei allerdings vom langsamsten zum schnellsten Modell um den Faktor fünf. Plant Ihr, Eure Powerstation immer über Nacht aufzuladen, dann könnt Ihr diesen Wert natürlich vernachlässigen.

Neben dem Aufladen per Netzadapter gibt es auch meistens die Möglichkeit zum Aufladen über einen Kfz-Adapter, der sich dann üblicherweise auch im Lieferumfang befindet.

Die meisten Solarmodule lassen sich platzsparend zusammenklappen, hier beispielsweise das SolarSaga 100W von Jackery. / © NextPit

1.5 Solaroption

Die trendigste Lademöglichkeit für Eure Powerstation ist sicherlich das Aufladen per Solarpanel. Dafür haben die Hersteller haben jeweils eigene Module im Angebot. Ihr könnt diese entweder direkt als Bundle kaufen – also Powerstation mit Solarpanel zusammen – oder auch nachträglich noch erwerben.

Im Zubehör findet Ihr auch Solarpanele von Drittanbietern. Hier müsst Ihr allerdings sehr genau darauf achten, dass die Photovoltaik-Module zu Eurer Powerstation kompatibel sind beziehungsweise ein entsprechender Adapter zu bekommen ist. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir Euch, die Panel direkt beim Hersteller Eurer Powerstation zu kaufen.

Über die Nennleistung der Panels und die Kapazität des Akku könnt Ihr ausrechnen, wie lange der Ladevorgang dauert. Unserer Erfahrung nach könnt Ihr in der prallen Mittagsonne mit etwa 90 Prozent der Nennleistung rechnen. Bei diesigem Wetter, bewölktem Himmel oder Abends geht die Ladeleistung dann schnell auf 60, 40 oder 20 Prozent und weniger zurück. In jedem Fall ist beim Aufladen Geduld angesagt.

Das Solarpanel PV420 spielt mit 420 Wp in der gleichen Leistungsklasse wie ein Balkonkraftwerk-Solarpanel. / © NextPit

1.6 Akkutechnologie

Bei Powerstations sind derzeit zwei Akkutechnologien verbreitet: Lithium-Ionen und Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4 oder LFP). Erstere Akkutechnologie kennen wir von Smartphones oder Elektroautos. Der Vorteil hier besteht in dem guten Verhältnis von Gewicht pro Kapazität. Powerstations mit Lithium-Ionen-Akku sind vergleichsweise leichter als Powerstations mit LiFePO4-Technologie.

Allerdings bieten Eisenphosphat-Akkus auch zwei enorme Vorteile: Erstens sind sie deutlich sicherer. Selbst wenn die Akkus durch einen schweren Schlag beschädigt werden, brennen sie nicht so heftig ab wie Lithium-Ionen-Zellen. Auf YouTube findet Ihr Videos, in denen Experimentierfreudige sogar Löcher in LFP-Zellen bohren, und es kommt lediglich zu deutlicher Rauchentwicklung.

Bluetti setzt bei allen neueren Powerstations auf Eisenphosphat-Akkus. / © NextPit

Der zweite große Vorteil von Eisenphosphat-Zellen besteht in der Haltbarkeit. Während die Kapazität von Lithium-Ionen-Akkus nach etwa 1.000 bis 1.500 Ladezyklen auf 80 Prozent absinkt, dauert dies bei Eisenphosphat-Akkus eher 2.500 bis 3.500 Ladezyklen. Nutzt Ihr die Powerstation zweimal im Jahr auf einem Festival, spielt der Unterschied keine Rolle. Beim alltäglichen Einsatz – etwa als Puffer fürs Balkonkraftwerk – ist der Unterschied enorm.

2. Die besten Powerstations bis 500, 1.000 und 1.500 Euro

2.1 Die beste Powerstation bis 500 Euro: Bluetti EB3A

Für eine so kompakte Powerstation bietet die Bluetti EB3A eine beachtliche Ausgangsleistung. / © NextPit

Die Bluetti EB3A gehört zusammen mit der Ecoflow River 2 und der Jackery Explorer 240 zu den superkompakten Powerstations. Zwar ist sie einen Tick teurer als ihre beiden Konkurrenten, bietet dafür aber eine deutlich höhere Ausgangsleistung von kurzzeitig 1.200 Watt – und damit eine größere Flexibilität, was den Einsatz angeht. Im Test der Bluetti EB3A etwa konnten wir mit der Mini-Powerstation eine Mikrowelle betreiben.

Auch beim Laden via Solar zeigt sich die Bluetti EB3A stark: Sie schafft hier als einzige Powerstation 200 Watt und ist damit auch für etwas größere Solarpanel geeignet. Praktisch ist auch, dass Ihr die Powerstation per Bluetooth mit dem Handy koppeln könnt. So könnt Ihr beim Zelten beispielsweise bequem aus dem Campingstuhl heraus per App checken, wie weit die Powerstation ge- oder entladen ist – und sogar die Ausgänge schalten. Nettes Detail: Auf der Oberseite der EB3A gibt's ein Qi-Ladepad.

Hier geht's zum NextPit-Test der Bluetti EB3A

In der folgenden Tabelle findet Ihr die Bluetti EB3A im Vergleich mit anderen Powerstations bis 500 Euro.

2.2 Die beste Powerstation bis 1.000 Euro: Ecoflow River 2 Pro

Der EcoFlow River 2 Pro ist eine robust verarbeitete Powerstation. / © NextPit

Die Ecoflow River 2 Pro eignet sich hervorragend für Poweruser. Wie die aktuellen Powerstations von Bluetti verwendet sie einen LiFePO4-Akku. Diese Technologie bietet eine bessere Haltbarkeit als die von Jackery verwendeten Li-Ion-NMC-Akkus. Während Jackery für seine Powerstations jeweils 500 Ladezyklen angibt bis zu einer Abnahme der Kapazität auf 80 Prozent, versprechen Bluetti und Ecoflow hier satte 2.500 beziehungsweise 3.000 Zyklen. Nutzt Ihr die Powerstation also beispielsweise im Berufsalltag und nicht nur bei gelegentlichen Camping-Ausflügen, ist das ein wichtiger Punkt für Euch.

Abgesehen davon überzeugt die Ecoflow River 2 Pro mit einer Ausgangsleistung von 800 beziehungsweise sogar 1.600 Watt, einer starken 940-Watt-Ladeleistung sowie einem breiten Portfolio an Anschlüssen. Auch die App ist sehr praktisch, mit der Ihr den Ladestand der Powerstation aus der Ferne überwachen und die Ausgänge sogar ein- und ausschalten könnt.

Hier geht's zum NextPit-Test der Ecoflow River 2 Pro

In der folgenden Tabelle findet Ihr weitere Alternativen zur Ecoflow River 2 Pro von Bluetti und Jackery im Preisbereich bis 1.000 Euro. Haben wir ein wichtiges Modell vergessen? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!

2.3 Die beste Powerstation bis 1.500 Euro: Ecoflow Delta 2

Die Ecoflow Delta 2 schafft im Dauerbetrieb 1.800 Watt Ausgangsleistung. / © NextPit

Bluetti, Ecoflow und Ugreen leisten sich im Powerstation-Preisbereich zwischen 1.000 und 1.500 Euro ein extrem knappes Rennen. Wir hatten bereits die Gelegenheit, die AC180, die Delta 2 und die Powerraum 1200 zu testen. In der Praxis konnte uns die Ecoflow Delta 2 dabei einen Tick mehr überzeugen als die beiden Konkurrenten. Sie ist einen Tick effizienter als die Powerstations von Bluetti und Ugreen. Auf der anderen Seite bietet die Bluetti AC180 aber beispielsweise eine etwas höhere Ausgangsleistung. Es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die Jackery Explorer 1000 Pro fällt dagegen etwas ab. Während Bluetti, Ecoflow und Ugreen auf die sicherere und haltbarere Akkutechnologie LiFePO4 setzen, kommt in der Explorer noch ein Lithium-Ionen-Akku zum Einsatz. LiFePO4-Akkus bieten eine etwa dreimal längere Haltbarkeit. Außerdem verzichtet Jackery im Gegensatz zu den drei Konkurrenten auf eine Smartphone-App, die im Praxiseinsatz wirklich nützlich sein kann.

Was uns bei der Ecoflow Delta 2 ebenfalls gut gefallen hat, sind die hervorstehenden Tragegriffe, die das Display sowie die Anschlusspanel vor Beschädigung schützen. Der Nachteil: Sie lassen sich nicht einklappen und erhöhen daher das Packmaß der Powerstation. Bluetti, Jackery und Ugreen haben hier ein etwas anderes Prinzip.

Hier geht's zum NextPit-Test der Ecoflow Delta 2

In der folgenden Tabelle seht Ihr die technischen Daten der Bluetti AC180, Ecoflow Delta 2, Jackery Explorer 1000 Pro und Ugreen Powerroam 1200 im Vergleich.

Habt Ihr bereits eine Powerstation im Einsatz – und falls ja, mit Solarpanel? Habt Ihr außerdem einen Favoriten, den wir hier nicht gelistet haben oder gibt es wichtige Informationen, die Euch fehlen? Wir freuen uns auf Euren Input!

Hinweis: Wir haben den Artikel am 17.05.2023 überarbeitet und unter anderem die Bluetti AC180 hinzugefügt – ältere Kommentare bleiben dabei bestehen.