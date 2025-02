Renault Filante Rekord 2025: Ein Batmobil 2.0 mit Elektroantrieb

Okay, zugegeben: Der Filante Rekord 2025 hat keinen Raketenantrieb wie das Batmobil. Aber dafür hat er einen reichweitenstarken Elektromotor. Das Design erinnert ein wenig an einen futuristischen Rennwagen, der auch in einem Action-Blockbuster mitspielen könnte. Er ist aber nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein rollendes Labor für E-Mobilität. Renault will mit diesem Wagen demnächst nämlich einen neuen Effizienzrekord aufstellen. Das bedeutet, dass er mit einer Batterieladung eine möglichst große Strecke zurücklegen soll. Und dafür haben sich die Entwickler wirklich ins Zeug gelegt.

Der Renault Filante Rekord 2025 ist 5,12 Meter lang und lediglich 1,19 Meter hoch. Aber das Beste ist: Er wiegt nur rund 1.000 Kilogramm! Das haben die Ingenieure erreicht, indem sie auf alles verzichtet haben, was nicht unbedingt notwendig ist. Es gibt unter anderem keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern. Stattdessen kommt eine elektronische Steuerung zum Einsatz. Und auch bei der Karosserie haben die Ingenieure auf Hightech-Materialien gesetzt. Scalmalloy nämlich. Noch nie gehört? Ich bis heute auch nicht! Es handelt sich um eine spezielle Legierung aus Aluminium, Scandium und Magnesium. Weiter wurde beim neuen Konzeptauto auf Carbonfaser gesetzt. Die sorgt nicht nur für Stabilität, sondern vor allem auch für ein geringes Gewicht.

E-Auto der Extreme: der Renault Filante Rekord 2025 / © Renault

Spezielle Reifen für minimalen Rollwiderstand

Damit der Filante Rekord 2025 auch wirklich effizient ist, hat Michelin spezielle Reifen entwickelt. Die haben einen besonders niedrigen Rollwiderstand, was dazu beiträgt, den Energieverbrauch zu senken. Und auch im Cockpit wurde auf Minimalismus gesetzt. Ein digitales Panoramadisplay und ein einfacher Segeltuch-Sitz sorgen für ein puristisches Fahrerlebnis.

Renaults neues Hypercar ist aber nicht nur ein Blick in die Zukunft der E-Mobilität. Er ist auch eine Hommage an die Vergangenheit von Renault. Denn schon in den 1920er und 1950er Jahren hat der französische Hersteller Rekordwagen gebaut, die für Aufsehen gesorgt haben. Der Filante Rekord 2025 verbindet diese Tradition mit modernster Technologie und zeigt, was heute möglich ist.