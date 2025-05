VinFast macht um Europa einen (größeren) Bogen

Der Strategiewechsel kommt nicht von ungefähr: Für den vietnamesischen E-Auto-Bauer lief 2024 nämlich alles andere als rund. Zwar hat das Unternehmen mehr Autos verkauft und daraus folgend auch mehr Umsatz gemacht, aber unterm Strich stand ein hoher Verlust von fast 3,2 Milliarden US-Dollar. Und das hat jetzt Konsequenzen! Wie die Kollegen von elektroauto-news.net berichten, zieht sich VinFast wohl bald aus weiten Teilen Europas zurück.

Schon am kommenden Freitag, den 9. Mai 2025, sollen alle Showrooms und Service-Center dichtmachen. Besonders in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich war VinFast bisher aktiv. Zwei Insider haben dem Magazin zugetragen, dass wohl 90 Prozent der europäischen Belegschaft schon am vergangenen Freitag ihre Kündigung bekommen haben. Anstatt die Autos selbst zu verkaufen, will VinFast das in Zukunft wohl lieber über Händler machen. Da sollen dann auch ein paar der nicht gefeuerten Mitarbeiter unterkommen.

In einem internen Schreiben nennt VinFast gleich mehrere Gründe für den plötzlichen Rückzug aus Europa: schlechte Wirtschaftslage, Zölle, Handelsstreitigkeiten und die allgemeine Unsicherheit. Noch im Laufe des zweiten Quartals sollen dem Vernehmen nach auch alle Mietverträge in Europa gekündigt werden, um Kosten zu sparen. Den Fokus will VinFast jetzt klar auf Asien legen, wo wohl auch neue Fabriken in Indien und Indonesien entstehen.

Wachstum soll abseits von Europa fortschreiten

Obwohl man sich jetzt auf breiter Flur aus Europa verabschiedet, will VinFast 2025 seinen Absatz mindestens verdoppeln – auf rund 200.000 Autos! Und bezahlbare E-Autos stehen in diesem Zusammenhang ganz oben auf der Liste. Bisher hat der Hersteller mit dem VF8 (ab 48.490 Euro) und dem VF6 (ab 34.990 Euro) zwei SUV-Modelle im Angebot. Der futuristisch aussehende SUV VF7 mit ordentlich Leistung und Reichweite soll auch bald noch kommen. Aber ob sich der Rückzug aus Europa auf den Verkauf von neuen Modellen bei uns auswirkt, bleibt mal abzuwarten.