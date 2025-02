Das ist ein ordentlicher Rückgang. Und die Absatz-Flaute haben das Tesla-Management nun offenbar zum Nachdenken gebracht. Das Ergebnis: Man will noch mehr auf erschwinglichere Modelle setzen, um wieder mehr Autos verkaufen zu können. Nicht zuletzt auch, um die eigenen Investoren glücklich zu machen.

Tesla: Das E-Auto für 25.000 Euro steht an

Im neuen Geschäftsbericht von Tesla steht, dass sie Pläne für neue Fahrzeuge, einschließlich erschwinglicher Modelle, für einen Produktionsstart in der ersten Hälfte des Jahres 2025 haben. Ziel sei es, dabei die gleichen Produktionslinien zu nutzen, die auch schon für aktuelle Tesla-Modelle zum Einsatz kommen. Dadurch können sie ihre Kapazität von fast drei Millionen Fahrzeugen voll ausschöpfen. Aber ob das wirklich so einfach wird, bleibt abzuwarten.

Tesla müsste seine Produktionszahlen enorm steigern, um dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Es wäre gleichzusetzen mit einem Wachstum von über 60 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und es müsste ja auch noch Abnehmer geben, die diese ganzen E-Autos am Ende auch kaufen. In letzter Zeit war das Interesse an neuen E-Autos aber nicht nur in Deutschland eher verhalten. Auch, weil in einigen Ländern die Förderungen für E-Autos gestrichen wurden.

Aber es gibt noch mehr Neuigkeiten von Tesla. Der Hersteller will in Zukunft verschiedene Technologien, die für den Tesla Cybertruck entwickelt wurden, auch in anderen E-Autos einsetzen. Dazu gehören unter anderem die 800-Volt-Technik für schnelleres Laden, eine Steer-by-wire-Lenkung, eine adaptive Luftfederung und nicht zuletzt sogar eine Hinterradlenkung. Selbst eine 48-Volt-Elektroarchitektur für neue Autos wird dem Vernehmen nach diskutiert. Welche dieser Technologien dann wirklich in den günstigeren Tesla-Modellen zum Einsatz kommen werden, ist aber noch unklar.

Model Q oder abgespecktes Model Y?

Und es gibt noch ein weiteres Gerücht: das Model Q. Das soll ein kleinerer Ableger des aktuellen Model Y werden, etwa 15 Prozent kürzer und 30 Prozent leichter. In diesem Modell, das auch als abgespecktes Model Y in den Vertrieb starten könnte, soll dann ein günstiger Lithium-Eisenphosphat-Akku mit 53 oder 75 kWh zum Einsatz kommen. Die Produktionskosten für das Model Q sollen nur halb so hoch sein wie beim Model 3, das ja vor einiger Zeit noch das beliebteste E-Auto in Deutschland war. Dadurch könnte der Preis für das Model Q bei uns in Deutschland bei rund 25.000 Euro starten und eine noch breitere Masse für die E-Mobilität begeistern als bisher.