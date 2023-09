Early-Bird-Aktion: Xiaomi 13T & 13T Pro jetzt mit Bonus bestellen!

Die neuen Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro wurden gestern offiziell in Deutschland vorgestellt. Habt Ihr Interesse an den Nachfolgern des erfolgreichen "Semi-Flaggschiffs" Xiaomi 12T des chinesischen Herstellers, könnt Ihr bis zum 11. Oktober von verschiedenen Early-Bird-Aktionen profitieren. nextpit verrät Euch, was Ihr erwarten könnt und wo Ihr das günstigste Angebot erhaltet.

Falls Ihr bei Eurem Smartphone auf eine gute Kamera, eine ordentliche Performance und einen leistungsstarken Display achtet, solltet Ihr Euch die neue Xiaomi-13T-Serie unbedingt einmal genauer anschauen. Um Euch einen weiteren Anreiz zu bieten, bietet der Hersteller einige Boni für Bestellungen bis zum 11. Oktober an.

Kosten der Xiaomi-13T-Serie Modell Speicherplatz Unverbindliche Preisempfehlung Zum Mi-Store Xiaomi 13T 256 GB 649,90 € Zum Shop* Xiaomi 13T Pro 256 GB 799,90 € Zum Shop* 512 GB 899,90 € Zum Shop* 1 TB 999,90 € Zum Shop*

Wie üblich bekommt Ihr die neuen Smartphones im Mi-Store, in dem Ihr auch Eure Mi-Points einsetzen könnt, um Euch Gutscheine zu sichern. In ausgewählten Partnershops, wie Amazon oder MediaMarkt könnt Ihr Euch die Xiaomi-13T-Modelle ebenfalls zu UVP-Preisen sichern und erhaltet hier noch ein Redmi Pad SE gratis dazu. Wollt Ihr darauf verzichten, gibt es in anderen Shops wie Alza oder Galaxus das Smartphone zu einem günstigeren Kurs.

Inhaltsverzeichnis:

Xiaomi-13T-Serie im Mi-Store kaufen

Im Shop des Herstellers, dem Mi-Store*, erhaltet Ihr zahlreiche Early-Bird-Aktionen. Beide Modelle sind bereits jetzt erhältlich und Ihr habt die freie Farbauswahl zwischen Alpin-Blau, Schwarz und Wiesen-Grün. Entscheidet Ihr Euch für das Xiaomi 13T in der Standardvariante, könnt Ihr Euch einen Coupon von 20 Euro sichern. Zusätzlich gibt es ein gratis Redmi Pad SE im Wert von 175 Euro obendrauf und Ihr erhaltet bis zu 100 Euro für Euer Altgerät, wenn Ihr es an Xiaomi sendet.

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Jetzt mit gratis Redmi Pad SE, 20 Euro Gutschein und Trade-In-Bonus im MI-Store kaufen

Das Xiaomi 13T Pro bekommt Ihr ebenfalls bei Xiaomi und hier erwarten Euch sogar noch weitere Aktions-Boni. Entscheidet Ihr Euch für die Version mit 256 GB Gerätespeicher, erhaltet Ihr das Xiaomi Smart Band 7 Pro (zum Test) als Zugabe. Die beiden größeren Versionen gewähren Euch ein Redmi Pad SE. Außerdem gibt es bei der Pro-Version einen Gutschein von 50 Euro, wenn Ihr den Code "XIAOMI13TPRO" beim Bestellprozess eingebt.

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Pro Jetzt mit gratis Redmi Pad SE oder Xiaomi Smart Band 7 Pro, 50 Euro Gutschein und Trade-In-Bonus im MI-Store kaufen

Natürlich gilt auch hier ein Trade-In-Bonus von bis zu 100 Euro für Euer Altgerät. Beachtet allerdings, dass die Alpin-Blaue-Variante erst ab dem 06. Oktober ausgeliefert wird.

Xiaomi 13T bei Amazon, MediaMarkt & Co.

Auch verschiedene Partner-Shops bieten das Xiaomi 13T mit einer Zugabe an. Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn erhaltet Ihr ebenfalls das Redmi Pad SE, allerdings keine Gutscheine. Dasselbe gilt auch für den Online-Shop Otto. Bei den größten Elektronikmärkten Deutschlands und Otto seid Ihr auf die Farben Schwarz und Wiesen-Grün beschränkt, könnt Euch dafür allerdings beim Tablet aus drei Farben eine auswählen. Amazon hingegen bietet alle drei Farben an.

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Jetzt mit gratis Redmi Pad SE, 20 Euro Gutschein und Trade-In-Bonus im MI-Store kaufen

Kauft Ihr Euch die Geräte also bei einem anderen Händler, verzichtet Ihr auf die Gutscheine, erhaltet aber ansonsten denselben Bonus in Form des gratis Tablets. Seid Ihr Euch unsicher, ob das Xiaomi 13T oder das Xiaomi 13T Pro sich besser für Euch eignen, schaut am besten mal in unseren Vergleich der beiden Smartphones.

Xiaomi 13T Pro bei Amazon, MediaMarkt & Co.

Entscheidet Ihr Euch für das Pro-Modell, erwarten Euch bei Amazon, MediaMarkt und Co. ebenfalls ähnliche Early-Bird-Aktionen, wie bereits im Mi-Store. Doch auch hier gilt, dass Ihr eingeschränkt seid. Denn es gibt keinen Direktabzug auf den Preis und auch die kleinste Variante mit 256-GB-Speicher ist nicht bei den Partner-Händlern erhältlich. Amazon selbst bietet sogar nur die 512-GB-Speicherversion an, während Otto und MediaMarkt immerhin noch die Variante mit 1 TB auf Lager haben.

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Pro Jetzt mit gratis Redmi Pad SE kaufen! Keine 256-GB-Variante bei Partnern erhältlich.

Kauft Ihr bei einem offiziellen Xiaomi-Partner, zahlt Ihr die unverbindliche Preisempfehlung. Allerdings könnt Ihr Euch eines der besten Xiaomi-Smartphones mit dem Xiaomi Redmi Pad SE in verschiedenen Farben kaufen. Bei MediaMarkt/Saturn ist das Kontingent allerdings fast aufgebraucht, wodurch Ihr hier schnell zuschlagen solltet.

Weitere spannende Angebote ohne Bonus

Verzichtet Ihr auf den Early-Bird-Bonus und wollt Euch kein Tablet kaufen, könnt Ihr Euch die neuen Xiaomi-13T-Geräte auch in anderen Online-Shops bestellen. So bietet Alza die Standardversion bereits für 599 Euro an. Dabei gibt der Händler als frühestens Liefertermin bereits den 29. September an und ist am günstigsten, im Vergleich zu anderen Händlern. Allerdings gilt das nicht für den Effektivpreis, denn das Redmi Pad SE kostet mindestens 175 Euro.

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Der günstigste Preis ist gerade bei Alza erhältlich

Bei Galaxus hingegen gibt es den derzeitigen Tiefstpreis für die Pro-Variante mit 512 GB Gerätespeicher. Hier zahlt Ihr gerade 849,90 Euro, also genauso viel, wie im Mi-Store. Allerdings verzichtet Ihr auch bei Galaxus auf das gratis Tablet und müsst mit einer Lieferdauer von zwei bis vier Wochen rechnen.

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Pro Bei Galaxus könnt Ihr Euch das Xiaomi 13T Pro günstig kaufen!

Was haltet Ihr von der Early-Bird-Aktion in diesem Jahr? Habt Ihr noch andere spannende Angebote im Netz gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!