eBay-Gutschein: 50 Euro sparen auf iPhone 13 (mini), Galaxy S22 & Co.

Bei eBay spart Ihr dank einer Gutscheinaktion gerade bis zu 50 Euro auf diverse Smartphones. Die Aktion lohnt sich insbesondere für das Apple iPhone 13 (mini), das Samsung Galaxy S22 oder das Xiaomi Mi 11 – aber auch für weitere Smartphones. Seid Ihr also auf der Suche nach einem neuen Handy, solltet Ihr diese Aktion nicht verpassen.

Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden eBay-Deal für Euch – beim Online-Marktplatz könnt Ihr mit dem Coupon "PHONES22" richtig Geld sparen – nämlich 10 Prozent beziehungsweise maximal 50 Euro. Beim Angebot dabei sind ausgewählte gewerbliche Händler mit einer breiten Auswahl aktueller Modelle. Dabei handelt es sich sowohl um neue Geräte als auch um Geräte aus dem eBay Re-Store.

Affiliate Angebot eBay-Gutschein-Aktion Mit dem Gutscheincode "PHONES22" könnt Ihr derzeit bei eBay kräftig sparen!

Gerade bei den generalüberholten Produkten aus dem hauseigenen refurbished-Store namens eBay Re-Store könnt Ihr hier noch einmal richtig sparen. Aber auch diverse Neugeräte sind für einen wirklich günstigen Preis zu haben. Wir haben uns die Angebote einmal genauer angeschaut und verraten Euch nachfolgend, bei welchen Smartphones sich die Gutscheinaktion von eBay am meisten lohnt!

Die besten Angebote der Smartphone-Aktion

Den Anfang macht hier das iPhone 13 mini. Bei dem ausgesuchten Angebot handelt es sich um ein generalüberholtes Gerät, allerdings gibt eBay den Artikelzustand als "Zertifiziert" an. Das bedeutet, dass sich das Smartphone im bestmöglichen Zustand befindet. Mit einem Preis von 629 Euro zahlt Ihr ohnehin schon weniger als bei anderen Händlern. Gebt Ihr nun den Gutscheincode "PHONES22" an der Kasse ein, spart Ihr Euch noch einmal 50 Euro. Nachdem die iPhone-14-Serie kein Mini-Modell mehr bietet, ist das also eine tolle Chance!

Affiliate Angebot iPhone 13 mini Gutscheincode "PHONES22"

Apple-Fans dürfen sich zudem über ein echt günstiges Angebot für das iPhone 13 freuen. Mit 256 GB handelt es sich beim Angebot unserer Wahl um die mittlere Speicherversion des Flaggschiffs. Laut Händler bekommt Ihr hier zudem ein Neugerät, also kein generalüberholtes Smartphone. Ohne Gutschein zahlt Ihr 849,90 Euro. Dieser Preis lässt um 50 Euro reduzieren. Die günstigsten Angebote im Preisvergleich liegen knapp 100 Euro darüber.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Gutscheincode "PHONES 22"

Auch im eBay Re-Store macht sich der Preisverfall des Samsung Galaxy S22 bemerkbar. Die refurbished-Version des Flaggschiffs kostet Euch hier aktuell 579,99 Euro, und das im Zustand "Hervorragend". Dementsprechend sollten bei dem Samsung-Flaggschiff keine bis minimale Gebrauchsspuren zu sehen sein – und natürlich ist das S22 ist zu 100 Prozent funktionsfähig. Auch hier könnt Ihr dank des Gutscheins zusätzlich 50 Euro sparen – und insgesamt rund 60 Euro gegenüber den günstigsten Angeboten im Preisvergleich.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22

Für Fans von Xiaomi hat eBay ebenfalls ein interessantes Angebot: Das Xiaomi Mi 11 gibt's nämlich zum Bestpreis. Aktuell kostet Euch das Gerät 629 Euro, durch den Gutschein zahlt Ihr nur noch 579 Euro für das aktuelle Flaggschiff aus China. Bei diesem Deal handelt es sich zudem um ein Neugerät.

Affiliate Angebot Xiaomi Mi 11 Gutscheincode "PHONES22"

Das ist sie, unsere Auswahl der interessantesten Deals der Gutschein-Aktion von eBay. Wie Ihr seht, befinden sich nicht nur Neugeräte unter den Kandidaten, sondern auch Produkte aus dem eBay Re-Store.

Wie funktioniert die Gutschein-Aktion von eBay?

Den Gutschein könnt Ihr zweimal einsetzen und pro Einkauf jeweils zehn Prozent einsparen. Allerdings ist die Gesamtersparnis auf 50 Euro gedeckelt. Und ganz wichtig: Wartet nicht zu lange, denn die ganze Aktion gilt nur bis zu 21. September. Und gerade bei generalüberholten Geräten heißt es natürlich – nur solange der Vorrat reicht!

Bei manchen Geräten könnt Ihr zudem zusätzlich fünf Euro sparen, sollte Euer Einkaufswert über 750 Euro liegen. Schaut am besten selbst einmal auf der nachfolgend verlinkten Aktionsseite vorbei, sollte Euch keiner unserer Deals zusagen – denn die Auswahl an Geräten ist schier erschlagend.

Affiliate Angebot eBay-Gutschein-Aktion Gutscheincode "PHONES22"

Was haltet Ihr von der Aktion? Sind eBay-Deals interessant für Euch oder sind Euch die Anbieter zu unsicher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!