Ecoflow River 2 Max (Pro): Günstige Stromtankstelle mit Schnellladung vorgestellt

Das preiswerteste und leichteste Produkt der chinesischen Marke ist das Ecoflow River 2. Es hat eine Batteriekapazität von 256 Wh und eine Leistung von bis zu 600 W. Das Batteriepaket wiegt 3,5 kg und ist kompakter gebaut als das River-Powerstation der ersten Generation. Was die Anschlüsse angeht, so verfügt es über zwei Wechselstromanschlüsse, einen Gleichstromanschluss fürs Auto, zwei USB-A-Anschlüsse in voller Größe und einem USB-C-Anschluss.

Das leistungsstärkere River 2 Max von Ecoflow wiegt fast doppelt so viel wie das Basis-Modell. Dafür hat es zusätzliche AC- und USB-Anschlüsse und eine größere Batteriekapazität von 512 Wh. Weiterhin kann die Max-Variante bis zu 500 W AC oder 1000 W mit dem X-Boost-Modus liefern.

EcoFlow River 2 Max Power Station unterstützt auch Solarpanels. / © Ecoflow US

Die Ecoflow River 2 Pro ist die teuerste des Trios, bietet aber mit 768 Wh die größte Kapazität. Noch wichtiger ist, dass die Power Station eine Standardleistung von 940 W AC hat, die aber auf bis zu 1600 W erhöht werden kann. Trotz seines Gewichts von 7,8 kg ist das Gerät leicht zu tragen.

Nach Angaben von Ecoflow haben alle River 2-Modelle eine geschätzte Lebensdauer von 10 Jahren. Dank der LiFePO4-Batterie im Inneren kann jedes der River-2-Modelle nach 3.000 Zyklen noch 80 Prozent seiner Kapazität beibehalten. Außerdem können sowohl das River 2 als auch das River 2 Max in einer Stunde und der Pro in 10 Minuten vollständig aufgeladen werden.

Preise und Verfügbarkeit von Ecoflow River 2 (Max) und River 2 Pro

Der Ecoflow River 2 kann für 299 Euro, der River 2 Max für 599 Euro und der River 2 Pro für 799 Euro ab dem 9. November in den USA, Europa und anderen Ländern gekauft werden. Zum Aufladen der Stationen könnt Ihr Solar-Ladepads verwenden, die jedoch separat erhältlich sind. Wer nicht warten möchte, bekommt aktuell bei Amazon auch den günstigen Einstieg mit der Powerstation Ecoflow River mini für 379 Euro.