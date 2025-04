Die Fußball-Geister streiten sich, ob Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi den Titel als "Greatest of all time" verdienen. Etwas einfacher scheint das auf dem Mähroboter-Markt zu sein – zumindest dann, wenn es nach Ecovacs geht. Der Hersteller hat seinen besten Mähroboter nämlich kurzerhand "Goat" getauft und das Modell mit der genauen Bezeichnung "G1-800" erlebt aktuell einen freien Fall – zumindest in puncto Kosten.

Ecovacs Goat G1-800: Mähroboter ohne Begrenzungskabel

Wie der Name bereits vermuten lässt, kann der Goat G1-800 eine Rasenfläche von bis zu 800 m² beackern. Okay, damit schafft er zwar kein Fußballfeld, aber ein regulärer Vorstadtgarten stellt ihn vor keine großen Herausforderungen. Entscheidend ist, dass der Mähroboter nicht auf ein Begrenzungskabel setzt. Die Alternative lautet hier: Beacons. Dabei handelt es sich um eine Art kleine Navigations-Säule, die Ihr in Euren Rasen eindreht und somit die zu mähende Fläche absteckt.

Der Goat G1-800 hat ein modernes Design und ziemlich große Räder. / © nextpit

Dadurch entsteht eine Art "virtuelle Arena" in der sich der Mähroboter dann in seinen Bahnen bewegt, um den Garten mit drei rotierenden Klingen zu mähen. Die Schnittbreite beträgt hierbei 22 cm und die Schnitthöhe 3 bis 6 cm. Die 4-Ah-Batterie schafft zudem ca. 400 m² pro Tag. Auch Steigungen von bis zu 24 Grad sind kein Problem. In unserem Test zum Ecovacs Goat G1-800 stellte sich auch die Navigation und Hinderniserkennung als absoluter Pluspunkt heraus, während die Lautstärke beim Fahren etwas zu hoch war.

Auch die Einstellungsmöglichkeiten in der App, wie etwa Zeitpläne, eine Live-Standort-Verfolgung oder Routinen, sind sehr gut umgesetzt. Insgesamt bietet der Mähroboter eine ausgezeichnete Mähleistung und fährt zudem bei Regen, dank eingebautem Sensor, brav in seine Ladestation zurück. Mit einer UVP von 1.099 Euro war das Gerät allerdings alles andere als günstig. Zumindest bis jetzt.

Freier Fall oder krasses Schnäppchen: Der Deal-Check

Natürlich dürft Ihr nicht erwarten, jetzt nur noch 5 Euro für den Goat G1 zu zahlen. Dennoch sinken die Kosten aktuell so rapide, dass kein anderer Händler hinterherkommt. Denn auf Amazon bekommt Ihr den smarten Rasenmäher jetzt für 699 Euro*, statt des bisherigen Angebotspreises von 899 Euro. Verkäufer ist hier allerdings Ecovacs selbst. Auch im Online-Shop des Herstellers könnt Ihr den Goat G1-800 für 699 Euro* ergattern. Zum Vergleich: Der Philips Rasenmähroboter 3000 kostet auch 699 Euro*, setzt allerdings auf ein Begrenzungskabel.

Der aktuell nächstbeste Preis im Netz ist übrigens mit 787,95 Euro deutlich höher angesetzt. Den bisherigen Bestpreis von 785,05 Euro unterbietet dieser Deal ebenfalls um fast 100 Euro. Bisher gab es den Goat G1 nur selten für weniger als 800 Euro. Nun fällt das Angebot sogar unter 700 Euro. Ob Ronaldo, Messi oder Pelé – zumindest den Mähroboter-Goat bekommt Ihr jetzt so günstig wie noch nie.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Stören Euch Begrenzungskabel oder macht Euch das nichts aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!