Ein Makel bleibt: Neuer Garmin Vivosmart 5 startet für 149,99 Euro

Größer und intelligenter – so lässt sich der neue Fitnessband-Tracker von Garmin zusammenfassen. Der Vivosmart 5 ist bereits Anfang des Monats auf Leaks aufgetaucht. Der Graustufen-OLED-Touchscreen des Vivosmart 5 ist jetzt 66 % breiter als bei seinem Vorgänger, und trotz des größeren Displays hat Garmin die angegebene Akkulaufzeit von 7 Tagen beibehalten. Allerdings nur, wenn die Pulse Ox-Schlafüberwachung deaktiviert ist.

Obwohl das Gesamtgewicht des Geräts zugenommen hat, behauptet Garmin, dass der Fitness-Tracker immer noch angenehm zu tragen ist. Das Armband soll man dabei leicht wechseln können. Diese sind in den Farben Schwarz, Mint und Weiß erhältlich – und wenn Ihr große Handgelenke habt, gibt es auch dafür spezielle Varianten. Unabhängig von der Größe ist der Fitness-Tracker wasserfest und eignet sich für das Schwimmen im Pool und das Radfahren im Freien.

Schlafergebnisse und Notfallwarnungen auf dem Vivosmart 5

Was das Fitness-Tracking angeht, so sind neu auf dem Vivosmart 5 der Sleep Score und die Überwachung der Atemfrequenz rund um die Uhr aktiv. Das kennt Ihr bereits von Garmins Smartwatches wie der Venu 2 Plus oder der Epix 2. Darüber hinaus gibt es die üblichen Überwachungsfunktionen wie Body-Batterie, Stress- und Hydrationslevel, Herzfrequenz und Zyklus-Daten. Allerdings verzichtet Garmin dieses Mal auf den barometrischen Höhensensor.

Garmin Vivosmart 5 mit größerem Display, austauschbaren Bändern und SOS-Notfallalarm / © Garmin

Zusätzlich zu den intelligenten Benachrichtigungen fügt Garmin dem Vivosmart 5 Sicherheits- und Tracking-Funktionen über das GPS des Smartphones hinzu. Ein integriertes GPS-Modul für unabhängiges Tracking bietet Garmin trotz hoher UVP nicht. Die Funktion sendet SOS-Notfallwarnungen und Echtzeit-Positionierung an die Behörden, wenn bei bestimmten Aktivitäten ein Unfall erkannt wird. Außerdem wird ein Kalender-Widget hinzugefügt, welches dem Vivosmart 4 fehlte.

Das Garmin Vivosmart 5 ist bereits zum Preis von 149,99 € auf der Website von Garmin erhältlich. Bei anderen Shops wie Amazon könnt Ihr es bereits vorbestellen.