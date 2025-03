Von der grundsätzlichen Wasseraufbereitung über die Wasseroberfläche und Wasserlinie bis hin zum Boden und den Wänden – der AquaSense 2 Ultra reinigt dank seiner 5-in-1-Funktionalität wirklich jeden Aspekt Eures Pools. Dabei wird unter anderem auch auf KI gesetzt, damit die Arbeit stets gründlich erledigt wird. Doch was kostet so ein Gerät und was kann es im Detail? Das erfahrt Ihr hier.

AquaSense 2 Ultra: So sauber war Euer Pool noch nie!

Mit einem Poolroboter, wie dem AquaSense 2 Ultra, lässt sich diese mühsame Reinigung deutlich erleichtern. Wie bereits erwähnt, setzt Beatbot bei seinem Premium-Modell auf gleich fünf Funktionen in einem. Der Roboter übernimmt die Wasseraufbereitung und reinigt die Wasseroberfläche, Wasserlinie, den Boden sowie die Wände. Dabei kommen spezielle Seitenbürsten zum Einsatz, die eine effiziente und zugleich haut- sowie umweltfreundliche Reinigung ermöglichen. Laut Hersteller Beatbot ist dies weltweit der erste KI-gestützte 5-in-1-Poolreiniger.

Und da ist auch schon das Stichwort KI. Denn ja: Der AquaSense 2 Ultra* kann mit einer KI-Unterstützung punkten. Dadurch soll das Gerät durchweg gründlich arbeiten und etwa mittels der sogenannten Advanced HybridSense™-Technologie sowie einer KI-Kamera besonders präzise Karten Eurer Pools erstellen. Gleichzeitig erkennt die intelligente Reinigungshilfe durch weitere smarte Funktionen selbst kleinste Verschmutzungen und steuert diese gezielt an.

Ähnlich wie bei einem Saugroboter kann auch der Poolroboter zusätzlich über die App feinjustiert und gesteuert werden. Besonders praktisch ist dabei unter anderem die Möglichkeit, das Gadget per Knopfdruck zum Beckenrand zu rufen. Dadurch bekommt Ihr den AquaSense 2 Ultra easy aus dem Pool, ohne selbst nass zu werden. Ebenfalls cool: Der Poolroboter lässt sich auch manuell über die App steuern, wenn man beispielsweise fix eine bestimmte Stelle reinigen möchte.

Jetzt bis zu 20 Prozent bei Beatbot sparen

Wie Ihr sehen könnt, bietet der AquaSense 2 Ultra einen großen Funktionsumfang und jede Menge Premium-Technik. Dementsprechend kostspielig ist das Ganze aber auch: Mit einem UVP von 3.850 Euro ist das Gadget auf jeden Fall ein Investment. Wer Interesse hat, kann momentan aber immerhin ordentlich sparen. Bis zum 30. März drückt Beatbot* den Preis nämlich um 15 Prozent, wodurch Ihr noch 3.270 Euro zahlt. Zu Kaufen gibt's den Roboter dabei sowohl im offiziellen Händler-Shop als auch bei Amazon.

Neben dem Ultra-Modell hat Beatbot übrigens noch weitere Poolroboter im Sortiment, die derzeit ebenfalls reduziert sind. Hier sind teilweise sogar Rabatte bis zu 20 Prozent möglich! Ein Blick in den offiziellen Shop des Herstellers könnte sich daher definitiv ebenfalls lohnen.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Beatbot. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.