Kaum ist der Black Friday vorbei, steht bei waipu.tv schon die nächste Aktion in den Startlöchern. Aktuell könnt Ihr Euch den 4K Stick des Streaming-Anbieters schnappen und erhaltet ein Jahresabo Perfect Plus und Disney+ direkt dazu – ohne monatliche Kosten zahlen zu müssen. Wie gut der Deal wirklich ist, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.