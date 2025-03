Das Apple iPhone 16e ist der neueste Streich aus Cupertino. Vor allem die Nutzung des A18-Chips ist etwas überraschend, da dieser auch in den aktuellen Flaggschiff-Modellen verbaut ist. Allerdings hat Apple auch an einigen Punkten gespart, wodurch ihr das Smartphone zum deutlich geringeren Einstiegspreis ergattern könnt. Habt Ihr zudem Interesse daran, einen Handyvertrag mit 35 GB Datenvolumen direkt mitzunehmen, solltet Ihr jetzt bei LogiTel vorbeischauen.

Apple iPhone 16e: Apples erste Einsteiger-Klasse?

Sprechen wir von Einsteiger-Smartphones, sind in der Regel Geräte wie das Samsung Galaxy A15 (Test) gemeint. Diese und weitere Smartphones unter 200 Euro müssen einige Abstriche hinnehmen, kosten Euch dafür aber auch nur einen Bruchteil von Flaggschiff-Geräten. Das iPhone 16e hingegen zählt mit einer UVP von 699 Euro nicht unbedingt dazu und ist eher mit dem Google Pixel 8a (Test) vergleichbar. Denn es vereint viele positive Aspekte der iPhone-16-Serie (Vergleich), muss allerdings auch einige Nachteile ertragen.

Die Ränder ums Display sind beim iPhone 16e (rechts) etwas größer als beim iPhone 16. Damit wirkt das Smartphone nicht ganz so modern. / © nextpit

Das Super-Retina-XDR-Display bietet hohe Kontraste und ist auch ansonsten richtig schön anzusehen, wie wir es bereits von Apple gewohnt sind. Unter der Haube befindet sich der bereits erwähnte A18-Chip, der für die nötige Leistung sorgt, die wir bereits aus dem Apple iPhone 16 (Test) kennen. Möglich wird das Ganze durch 8 GB RAM gepaart mit wahlweise 128, 256 oder 512 GB Flash-Speicher. Die Akkulaufzeit weiß ebenfalls zu überzeugen, genauso wie die 48-MP-Hauptkamera. Weitere Kamera-Module gibt es allerdings nicht.

Und hier beginnen auch die Abstriche. Denn eine Ultraweitwinkel- oder eine Telekamera sucht Ihr vergebens. Immerhin: Die Selfie-Kamera bringt es noch auf 12 MP. Dennoch müsst Ihr beim iPhone 16e auch auf ein Always-On-Display verzichten und das wohl größte Problem besteht im fehlenden MagSafe. Auch Gamer werden über die Bildwiederholrate von 60 Hz eher weniger erfreut sein. Allerdings war mein Kollege in seinem Test zum iPhone 16e durchaus begeistert.

Das steckt im Tarif-Angebot

Bei LogiTel könnt Ihr Euch das Einsteiger-iPhone zusammen mit dem Vodafone Smart Lite schnappen. Dabei handelt es sich um einen 5G-Tarif, der Euch 35 GB Datenvolumen im Monat gewährt und eine Download-Bandbreite von 300 MBit/s bietet. Eine Allnet- und SMS-Flat ist natürlich ebenfalls dabei. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 34,99 Euro, während Ihr für das Gerät nur 1 Euro zusätzlich zahlt. Versandkosten fallen nicht an und die Anschlussgebühr könnt Ihr Euch in der "MeinVodafone"-App erstatten lassen. Zusätzlich winkt ein Wechselbonus in Höhe von 200 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Tarif-Check Tarif Vodafone Smart Lite Datenvolumen 35 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G/LTE SMS / Telefon-Flat Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 € Einmalige Kosten 1,00 € Gesamtkosten (ohne Abzüge) 840,76 € Wechselbonus 200,00 € Reguläre Gerätekosten (idealo) Apple iPhone 16e (128 GB) – 619,90 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 0,87 € Zum Angebot*

Das Apple-Smartphone bekommt Ihr bei LogiTel aktuell mit einem Gerätespeicher von 128 GB. Dieselbe Version gibt es im Netz ab 619,90 Euro. Bei diesem Deal zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 840,76 Euro. Nutzt Ihr also den Wechselbonus, fallen effektiv 87 Cent monatlich für den Tarif an. Auch hier gilt: Das ist bloß eine Effektivpreisrechnung und dient nur als Indikator, wie gut der Deal im direkten Vergleich zu anderen Angeboten ist. Auf Eurer Rechnung bleiben die 34,99 Euro dennoch stehen, oder?

Vodafone-Kunden sparen mehr

Das kommt darauf an, ob Ihr bereits eine Geschäftsbeziehung mit Vodafone unterhaltet. Habt Ihr schon einen Handy- oder Internetvertrag mit dem Provider geschlossen, könnt Ihr nämlich von der GigaKombi profitieren. Dadurch erhaltet Ihr nicht nur 45 GB Datenvolumen im Monat, sondern die zahlt auch eine geringere Tarifgrundgebühr von 29,99 Euro. Bedeutet, dass Ihr monatlich effektiv sogar 4,13 Euro im Vergleich zum aktuellen Gerätepreis spart, wenn Ihr den Wechselbonus wahrnehmt.

Lohnt sich das LogiTel-Angebot zum iPhone 16e?

Habt Ihr das iPhone 16e bereits ins Herz geschlossen und macht es Euch nichts aus, auf ein ausgefeiltes Kamera-Modul oder MagSafe zu verzichten, macht Ihr bei diesem Deal nichts verkehrt. Preislich seid Ihr hier durchaus gut unterwegs. Allerdings stehen monatliche Kosten von 34,99 Euro im Raum. Diese erreicht auch das iPhone 16 bei LogiTel* – ebenfalls mit dem Vodafone Smart Lite. Hier zahlt Ihr einmalig jedoch deutlich mehr.

Fest steht, dass Ihr hier ein durchaus gutes iPhone erhaltet, dass eher an eine Fan-Edition mit Abstrichen erinnert, als an ein echtes "Einsteiger"-Gerät. Klingt das gut für Euch, schaut Euch den Deal genauer an.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das iPhone 16e interessant für Euch oder greift Ihr lieber zum Standardmodell? Lasst es uns wissen!