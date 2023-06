Endlich! Das Xiaomi 13 Ultra startet am 12. Juni auch in Europa!

Praktisch zum Aufwärmen nicht verpassen: Das (chinesische) Xiaomi 13 Ultra im Test

Der Kollege Stefan brachte vom chinesischen Launch-Event das Xiaomi 13 Ultra samt Kamera-Kit mit nach Deutschland. Dieser fand bereits am 18. April 2023 in Peking statt, sodass wir auch schon ausreichend Zeit für einen ausführlichen Test des Flaggschiffs hatten. Wir haben das Xiaomi 13 Ultra auch schon mit den Flaggschiffen anderer Hersteller in einem Kamera-Blindtest verglichen. Stefan hat in seiner ausführlichen Kaufberatung hervorgehoben, worauf Ihr bei einem Kauf achten solltet und warum das Xiaomi 13 Ultra am Ende, die wohl beste Entscheidung ist:

Beste Smartphone-Kamera 2023: Fotohandys im Vergleich und Test

Nicht ganz unwichtig ist natürlich der Preis, doch den will uns Xiaomi wohl nur in allerletzter Minute verraten. Auch heute bleibt uns nichts weiter übrig, als zu spekulieren. Es gibt bereits veröffentlichte Preise von Onlinehändlern aus den Niederlanden, welche den identischen Preis des Xiaomi 13 Pro, also knapp 1.300 Euro aufrufen. Das Pendel schlug aber in Frankreich auch schon in die entgegengesetzte Richtung, wo angeblich ein Preis von 1.500 Euro gesichtet wurde. Es bleibt also weiterhin spannend, bis uns Xiaomi endlich den amtlichen Preis offenbart.

Bis Montag kommende Woche mache ich Euch noch einmal die Mund mit einem verbauten Snapdragon 8 Gen 2 wässrig, der gemeinsam mit 12 GB LPDDR5X RAM und 512 GB internen UFS-4.0-Programmspeicher ausgeliefert wird. Dazu ein 6,73 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz und einer Auflösung von 3.200 x 1.440 px. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und kann kabellos mit 50 W und kabelgebunden mit 90 W entsprechend schnell geladen werden.

Das Xiaomi 13 Ultra hat ein gigantisch gutes Kamera-System. / © NextPit

Das IP68 zertifizierte Xiaomi 13 Ultra wird in Deutschland in den Farben Schwarz oder in Olive Grün erscheinen. Letzterer in einem Lederimitat-Design. Zu dem kreisrunden Leica-Kamera-Array, welches unter anderem aus vier 50-MP-Kameras besteht, solltet Ihr Euch lieber bei Interesse unseren Test der Xiaomi-13-Ultra-Kamera gönnen.

Noch nehmen wir Wetten für den finalen Preis an! Schreibt doch einmal sowohl Euren "realistischen" Preiswunsch und das was Ihr vermutet, was Xiaomi aufrufen wird in die Kommentare. Mal sehen, wer den richtigen Preis errät.