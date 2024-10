In unserer digitalen Welt scheinen Bewertungen und Rezensionen das A und O beim Kaufentscheid zu sein. Google versteht das und trifft nun Maßnahmen, um der Flut an gefälschten Bewertungen den Kampf anzusagen. Kürzlich begann der Konzern damit, Unternehmensprofile in Großbritannien auf verdächtige Einträge zu überprüfen. Wie ernst Google die Angelegenheit nimmt, zeigt sich in den neuen, strengen Richtlinien – und durch erste Erfolge!