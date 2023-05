Epix Pro Gen 2, Venu 3 und Venu 3S: Neue Garmin-Smartwatches kurz vor dem Launch!

Der US-Hersteller von Smartwatches und Multisportuhren, mit Hauptsitz in Schaffhausen, wird uns wohl in Kürze drei neue Smartwatches präsentieren. Während die Garmin Epix Pro Gen 2 bereits bei einem Onlinehändler gesichtet wurde, hatten die Garmin Venu 3 und Venu 3S Ihren ersten Auftritt bei der malaysischen Zertifizierungsbehörde SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia).

Garmin präsentiert uns in Kürze drei (vier) neue Smartwatches

Stefan hat gerade erst seinen ausführlichen Test der Garmin Forerunner 965 mit sagenhaften 4,5 Sternen abschließen können, da deuten sich bereits drei, sorry vier neue Garmin Smartwatches an. Der Hersteller von qualitativ sehr präzisen und hochwertigen Multisportuhren wird uns wohl in Kürze vier neue Smartwatches vorstellen, von denen sich drei bereits offiziell zu erkennen gegeben haben.

Die Rede ist von der Garmin Fenix 7X Pro und der Garmin Epix Pro Gen 2, sowie der beiden Garmin Venu 3 und Venu 3S. Während die ersten beiden als sehr hochwertig zu bezeichnenden Smartwatches bereits vom sehr zuverlässigen deutschsprachigen Leaker Roland Quandt thematisiert wurden, hat sich die Epix-Smartwatch schon bei einem niederländischen Onlinehändler mit all seinen technischen Daten und einem Verkaufspreis gezeigt. Inzwischen wurde diese Veröffentlichung wieder entfernt.

Die Garmin Epix Pro Gen 2 wurde bereits bei einem Onlinehändler gelistet / © Garmin | De Bijenkorf

Dennoch konnten wir der Garmin Epix Pro Gen 2 ein 10-ATM-taugliches und 42 mm großes Gehäuse mit einem AMOLED-Display und NFC-Chip zuordnen. Natürlich wird es die Smartwatch in weiteren Größen geben. Auch finden wir den Elevate-V4-Sensor zur Puls, Herzfrequenzvariabilität und SpO2-Messung vor. Ein GPS für ein sehr präzises Tracken der Lauf- oder Wanderstrecke und ein Höhenmesser sind ebenfalls mit von der Partie. Die Edelstahl-Smartwatch soll mit 32 GB Speicherplatz 949,99 Euro kosten – mit kratzfestem Saphirglas 1.049,99 Euro.

Garmin Venu 3 und Venu 3S

Die Garmin Venu 2 Plus ist in drei Farboptionen verfügbar. / © Garmin

Zu den beiden deutlich preiswerteren sportlichen Fashion-Smartwatches Garmin Venu 3 und Venu 3S gibt es leider noch nicht so viele Informationen, da sie bislang "nur" bei der malaysischen Zertifizierungsbehörde SIRIM namentlich aufgetaucht sind. Neben dem finalen Namen gab es auch die Modellnummern A04543 und A04542 – das war es dann auch schon.

Wir können davon ausgehen, dass die Garmin-Smartwatches wie die bereits getestete Garmin Venu 2 Plus mit einem 1,3 Zoll großem OLED-Display auf den Markt kommen werden. Vermutlich zieht sich der Verkaufsstart aber noch bis zum IFA 2023 in Berlin hin, was auch die wenigen Informationen erklären würde.

Was haltet Ihr von den deutlich hochwertigeren Smartwatches und Multisportuhren von Garmin? Kann man für mehr Präzision auch mehr Geld verlangen? Schreibt uns bitte Eure Meinung in die Kommentare!