Ergebnis des Kamera-Blindtests: Eine Entscheidung zwischen Apple und Samsung!

Der Kamera-Blindtest mit fünf ausgewählten Smartphones bis 1.000 Euro ist beendet. Ihr habt aus 60 Testfotos des Apple iPhone 14 , dem Google Pixel 7 , dem OnePlus 11 , dem Samsung Galaxy S23 und dem Xiaomi 13 gewählt. Wir haben mehr als 10.000 Stimmen von Euch ausgewertet und den Gewinner ermittelt. Es gab auf den letzten Metern ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Apple und Samsung. Wer und warum am Ende den nötigen Punkt zum Sieg erhalten hat, erfahrt Ihr jetzt in unserer Auswertung des Kamera-Blindtests der Top-5-Smartphones unter 1.000 Euro.

Es war wieder einmal so weit: Die NextPit-Redaktion hat zum großen Kamera-Blindtest aufgerufen. Die Besonderheit an diesem Test aus 12 Motiven von Berlins schönsten Sehenswürdigkeiten war die Auswahl der Smartphones. Wir haben uns für die Top 5 der Smartphones entschieden, welche alle noch unter der magischen 1.000-Euro-Grenze liegen. Ihr wusstet aber nicht, welches Smartphone welches Foto geschossen hat, sondern musstet Euer Urteil rein auf das jeweilige Testfoto begrenzen. Und ohne weitere Umschweife kommen wir also nun zu Euren Ergebnissen des Kamera-Blindtests:

Wenn auch nur mit einem Punkt Vorsprung, hat am Ende das Apple iPhone 14 den Sieg davon getragen. / © NextPit

Wie Ihr recht schnell erkennen könnt, haben das Apple iPhone 14 und das Samsung Galaxy S23 den ersten Platz unter sich ausgemacht. Mit nur einem Punkt Unterschied konnte das Smartphone aus Cupertino den Sieg für sich entscheiden. Wenn man jedoch nach der Anzahl Eurer Stimmen in der Gesamtheit ausgehen würde, hätte sich das Samsung Flaggschiff den Siegerkranz aufsetzen können. Ermittelt wurde der Gewinner unseres Kamera-Blindtests nach zwei Kriterien: einmal, wer die meisten Punkte erzielt hat (Platz 1 erhält vier Punkte, Platz 2 drei und so weiter) und die Anzahl der Gesamtstimmen. Die hohe Stimmenzahl hat das Samsung hauptsächlich durch das Nachtfoto (Motiv 11) erzielen können.

Das iOS-Smartphone (ab heute mit der Version 16.4) zeigte lediglich in Bild 1 einen kleinen Ausreißer im Hinblick auf die Stimmenanzahl. Und während sich das Google Pixel 7 generell im Mittelfeld aufhält, konnte es sich im Motiv 4, dem Brückendrachen und Motiv 6, dem Berliner Fernsehturm, mit mehr als 50 Stimmen absetzen und auch für sich entscheiden. Das OnePlus 11 hingegen, was tatsächlich vor dem Blindtest noch mein heimlicher Favorit war, konnte lediglich in Motiv 2, dem Brandenburger Tor als bestes Kamera-Smartphone überzeugen. Das Schlusslicht macht das Xiaomi 13 aus. Das Xiaomi 13 Basimodell konnte tatsächlich nirgendwo komplett überzeugen, und erreichte lediglich ein paar mal den dritten Platz, wie beim Motiv 3, der Spreebrücke. Werfen wir doch einen detaillierten Blick auf die einzelnen Auswertungen der Motive.

Motiv 1: U-Bahnhof am Bundestag

Den Anfang hatte das kameratechnisch gesehen sehr fordernde Motiv der Berliner U-Bahnstation "Bundestag" gemacht, das nicht nur durch seine architektonische Beschaffenheit forderte, sondern es bot auch mit den Steinen im Gleisbett, dem nachtschwarzen Tunnel und seiner allgemeinen Tiefe, viele Vergleichspunkte. Als Sieger positionierte sich hier gleich einmal das Apple iPhone 14. Absolut überfordert war Eurer Meinung nach das Xiaomi 13.

1. Platz: Apple iPhone 14

2. Platz: Samsung Galaxy S23

3. Platz: OnePlus 11

4. Platz: Google Pixel 7

5. Platz: Xiaomi 13

Bild 1A – 170 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 1B – 94 Stimmen – Platz 5. © NextPit Bild 1C – 472 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 1D – 186 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 1E – 185 Stimmen – Platz 3. © NextPit

Motiv 2: Brandenburger Tor

Kein Berlin-Besuch ohne ein Selfie vor dem Brandenburger Tor. Das Motiv des Berliner Stadttors bietet alles, was sich der typische Fotograf wünscht: Blauer Himmel mit einigen Wolken und feine Stuckarbeiten gekrönt von der stolzen Quadriga. Nur dass wir hier gegen das Sonnenlicht fotografieren, mag nur das Tor verbergen. Die langen Schatten geben aber dennoch den Stand der hell scheinenden Wärmequelle an. Hier hat doch tatsächlich zu unserer Überraschung das OnePlus 11 (2E) überzeugen können. Und das, wo doch tatsächlich unten links ein HDR-Fehler auf dem Foto zu sehen ist. Denn die mehrfachen Aufnahmen wurden nicht korrekt zusammengefügt, sodass die weißhaarige Frau einen etwas ungewöhnliche Kopfform erhalten hat.

1. Platz: OnePlus 11

2. Platz: Samsung Galaxy S23

3. Platz: Google Pixel 7

4. Platz: Apple iPhone 14

5. Platz: Xiaomi 13

Bild 2A – 175 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 2B – 282 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 2C – 201 Stimmen – Platz 3. © NextPit Bild 2D – 96 Stimmen – Platz 5. © NextPit Bild 2E – 290 Stimmen – Platz 1. © NextPit

Motiv 3: Die Spree in Berlin

Das Motiv 3 zeigt uns die Spree samt Brücke zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und dem Charité-Universitätscampus. In Front ein paar Sonnenhungrige, welche die ersten Frühlingsstrahlen mit passender bunter Bekleidung zu begrüßen wissen. Erneut macht bei Euch hier das Apple iPhone 14 vor dem Samsung Galaxy S23 das Rennen. Aber tatsächlich gerade einmal mit 2 Stimmen mehr.

1. Platz: Apple iPhone 14

2. Platz: Samsung Galaxy S23

3. Platz: Xiaomi 13

4. Platz: OnePlus 11

5. Platz: Google Pixel 7

Bild 3A – 199 Stimmen – Platz 3. © NextPit Bild 3B – 158 Stimmen – Platz 5. © NextPit Bild 3C – 210 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 3D – 173 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 3E – 212 Stimmen – Platz 1. © NextPit

Motiv 4: Der Brückendrache (Greif)

Die 78 Meter lange denkmalgeschützte Moltkebrücke bietet, mit seinen roten Skulpturen, ein durchaus interessantes Fotomotiv. Wer ein wenig hineinzoomt, kann einige interessante Gravuren und Strukturen des Greifs erkennen. Am besten hat das Eurem geschätzten Urteil zufolge das Google Pixel 7. Auf Platz Zwei erneut das Samsung-Smartphone.

1. Platz: Google Pixel 7

2. Platz: Samsung Galaxy S23

3. Platz: OnePlus 11

4. Platz: Apple iPhone 14

5. Platz: Xiaomi 13

Bild 4A – 203 Stimmen – Platz 3. © NextPit Bild 4B – 118 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 4C – 84 Stimmen – Platz 5. © NextPit Bild 4D – 262 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 4E – 224 Stimmen – Platz 2. © NextPit

Motiv 5: Am Reichstag

Gemeinsam mit dem Brandenburger Tor dürfte der Berliner Reichstag mit seiner Donnerkuppel vermutlich das häufigste Berliner Fotomotiv sein. Und wie schon zuvor: Wenn es um viele Details geht, zeigt sich das Apple iPhone 14 als zuverlässige Allroundknipse. Verwundert hat uns das schlechte Abschneiden des Samsung und auch Google-Pixel-Phone bei diesem Motiv. Habt Ihr mitgewählt, dann erklärt doch gern Euer Urteil in den Kommentaren.

1. Platz: Apple iPhone 14

2. Platz: OnePlus 11

3. Platz: Xiaomi 13

4. Platz: Samsung Galaxy S23

5. Platz: Google Pixel 7

Bild 5A – 156 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 5B – 162 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 5C – 161 Stimmen – Platz 3. © NextPit Bild 5D – 226 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 5E – 132 Stimmen – Platz 5. © NextPit

Motiv 6: Fernsehturm Berlin

Auch das nächste Motiv ist ein Klassiker der Berliner Sehenswürdigkeiten. Der Berliner Fernsehturm darf auf keine Fotosammlung fehlen. Auch nicht bei uns. Doch was ist das? Skandal! Das Apple iPhone fand dieses Motiv gar nicht erquickend. Zumindest greift es den letzten Platz ab und endlich kann das Google Pixel 7 einmal mehr zeigen, was es für einen recht schmalen Taler zu leisten vermag.

1. Platz: Google Pixel 7

2. Platz: Samsung Galaxy S23

3. Platz: Xiaomi 13

4. Platz: OnePlus 11

5. Platz: Apple iPhone 14

Bild 6A – 55 Stimmen – Platz 5. © NextPit Bild 6B – 251 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 6C – 204 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 6D – 115 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 6E – 163 Stimmen – Platz 3. © NextPit

Motiv 7: Rotes Rathaus (Hauptkamera)

Auch der Berliner Regierungssitz ergibt ein interessantes Fotomotiv. Und das gleich einmal mit der Hauptkamera und danach im Ultraweitwinkel. Auch hier liefert das Apple iPhone mit einem Abstand von mehr als 50 Stimmen das Samsung locker ab.

1. Platz: Apple iPhone 14

2. Platz: Google Pixel 7

2. Platz: Samsung Galaxy S23

4. Platz: Xiaomi 13

5. Platz: OnePlus 11

Bild 7A – 136 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 7B – 287 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 7C – 65 Stimmen – Platz 5. © NextPit Bild 7D – 109 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 7E – 136 Stimmen – Platz 2. © NextPit

Motiv 8: Rotes Rathaus (Ultraweitwinkel)

Beim Ultraweitwinkel hingegen hat es Cupertino nicht ganz auf den ersten Platz geschafft. Hier ist das Google Pixel mit einem Abstand von 0 Stimmen besser. Exakt! Beide Smartphones haben den 1. Platz und Apple muss sich überhaupt nicht geschlagen geben. Die Weitwinkelkamera des Samsung Galaxy S23 liegt satte 50 Stimmen hinter den beiden Erstplatzierten.

1. Platz: Google Pixel 7

1. Platz: Apple iPhone 14

3. Platz: Samsung Galaxy S23

4. Platz: Xiaomi 13

5. Platz: OnePlus 11

Bild 8A – 80 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 8B – 143 Stimmen – Platz 3. © NextPit Bild 8C – 211 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 8D – 211 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 8E – 46 Stimmen – Platz 5. © NextPit

Motiv 9: Cube Berlin mit der Hauptkamera

Bei dem nächsten Motiv, dem Cube Berlin handelt es sich um ein Gebäude, welches mit seinen verspiegelten Glasflächen nicht leicht zu beurteilen war. Hier hat vermutlich bei Eurem Urteil mehr geholfen, auch den Blick auf den dahinter liegenden Hauptbahnhof schweifen zu lassen. Und klar – geht es um Details, nimmt man besser das Apple iPhone 14. Aber bitte nur in Gelb. Interessant, dass hier unser Zweitplatzierter im Gesamtranking, so gar nicht überzeugen konnte. Tatsächlich der einzige Fauxpas, den sich die Südkoreaner in unserem Kamera-Blindtest erlaubt haben.

1. Platz: Apple iPhone 14

2. Platz: Google Pixel 7

3. Platz: Xiaomi 13

4. Platz: OnePlus 11

5. Platz: Samsung Galaxy S23

Bild 9A – 80 Stimmen – Platz 5. © NextPit Bild 9B – 94 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 9C – 206 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 9D – 166 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 9E – 121 Stimmen – Platz 3. © NextPit

Motiv 10: Cube Berlin mit 5x-Telezoom

Meiner Vermutung zufolge hätte ich vor dem Fotografieren das Xiaomi beim 5-fachen Zoom vorn gesehen, da Xiaomi generell recht heftig zoomt. Aber da sieht man mal wieder, es kommt nicht auf die äquivalente Brennweite (75 mm), beziehungsweise maximale Vergrößerung (30x) an. Hier zeigt Samsung mit minimalem Abstand zum Google Pixel 7, wie man optimal heranzoomt. Oder hat da erneut die KI nachgeholfen, Samsung?

1. Platz: Samsung Galaxy S23

2. Platz: Google Pixel 7

3. Platz: Xiaomi 13

4. Platz: OnePlus 11

5. Platz: Apple iPhone 14

Bild 10A – 93 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 10B – 178 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 10C – 134 Stimmen – Platz 3. © NextPit Bild 10D – 200 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 10E – 63 Stimmen – Platz 5. © NextPit

Motiv 11: Berliner Weißensee bei Nacht

So Freunde des gepflegten Smartphone-Kamera-Fotos! Paradedisziplin Nackt- und Nachtaufnahmen! Kaum, beziehungsweise wenig Licht ist der Antichrist für einen jeden Kamerasensor. Doch wer liefert hier ab? Richtig – Samsung. Und das mit einem derartigen Abstand, dass es fast allein mit diesem Ergebnis sich den Sieg geholt hätte. Apple befindet sich hier erneut im Mittelfeld. Da das Google Pixel 7 auf Platz Zwei ist, habe ich ein wenig die künstliche Intelligenz in Verdacht, die da zu den tollen Ergebnissen geführt hat. Denn man berücksichtige: Alle Aufnahmen wurden ohne Stativ gemacht. Eben so, wie Ihr in der Regel ein Foto mit der Smartphone-Kamera schießt.

1. Platz: Samsung Galaxy S23

2. Platz: Google Pixel 7

3. Platz: Apple iPhone 14

4. Platz: Xiaomi 13

5. Platz: OnePlus 11

Bild 11A – 52 Stimmen – Platz 5. © NextPit Bild 11B – 60 Stimmen – Platz 3. © NextPit Bild 11C – 95 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 11D – 58 Stimmen – Platz 4. © NextPit Bild 11E – 429 Stimmen – Platz 1. © NextPit

Motiv 12: Testbild

Okay, ich revidiere meine Aussage: Das Testbild ist das einzige Fotomotiv unserer Serie, welche mit Stativ aufgenommen wurde. Aber nur um ein tatsächlich identisches Szenario für Euch zu erstellen zu können, damit Ihr auch ein Foto frei von Umwelteinflüssen begutachten könnt. Praktisch die Reinkultur der Fotografie. Und wer gewinnt hier erneut? Richtig: das Apple iPhone 14. Man muss wohl auch als Android-Fanboy zugestehen, dass die Fotos der Apple-Kamera selbst in der Basisversion schon überzeugen.

1. Platz: Apple iPhone 14

2. Platz: OnePlus 11

3. Platz: Samsung Galaxy S23

4. Platz: Xiaomi 13

5. Platz: Google Pixel 7

Bild 12A – 115 Stimmen – Platz 5. © NextPit Bild 12B – 133 Stimmen – Platz 3. © NextPit Bild 12C – 176 Stimmen – Platz 1. © NextPit Bild 12D – 145 Stimmen – Platz 2. © NextPit Bild 12E – 131 Stimmen – Platz 4. © NextPit

Das Fazit?

Auch wenn so ein Kamera-Blindtest einen Rattenschwanz an aufwendige Teamarbeit nach sich zieht, ist das Ergebnis es auch für uns mehr als nur interessant. Und so kann man wohl zusammenfassend erwähnen, wollt ihr am Tage die besten Fotos mit einem Smartphone unter 1.000 Euro unverbindliche Preisempfehlung machen, greift zum Apple iPhone 14. Muss auch nicht in Gelb sein. Seid Ihr ein Nachtmensch und fotografiert häufige unter schlechten Lichtbedingungen, ist das Samsung Galaxy S23 Euer bester Kumpel. Das goldene Mittelmaß ist das Google Pixel 7. Wenn ich auf den Preis schaue, ohnehin. Macht Ihr gern und viele Fotos? Dann Finger weg vom Xiaomi 13. Aber hier hat der chinesische noch einen Wurf frei, um mit dem Xiaomi 13 Ultra den ultimativen Wurf abzuliefern. Denn erinnern wir uns: Bei unserem letzten Kamera Blindtest, hatte das Xiaomi 12S Ultra haushoch gewonnen!

Freut Euch auf die kommenden Wochen, denn NextPit bereitet bereits einen weiteren Kamera-Blindtest der besten vom Besten. Die Crème de la Crème. Jene Smartphones, die richtig schwarze Löcher in Euren Geldbeutel fräsen!

