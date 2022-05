Jetzt erhältlich: Apples verrückte Sonderedition der Powerbeats Pro

NEXT PIT TV

Das Motiv der neuen Powerbeats zeigt eine Art "digitales Tarnmuster" – lila auf gelb auf den Earbuds, gelb auf lila bei der Ladehülle. Die Kopfhörer werden in einer Special-Edition-Box geliefert, die auch ein paar Aufkleber der Designerin enthält.

Affiliate Angebot Beats Powerbeats Pro Paria Farzaneh Special edition Zur Geräte-Datenbank

Abgesehen davon sind die Kopfhörer dieselben, die vor ein paar Jahren auf den Markt kamen und in unserem Test mit 3,5/5 Sternen bewertet wurden. Die True-Wireless-Kopfhörer verfügen über den Apple-H1-Prozessor und sind sowohl mit iPhones als auch mit Android-Geräten kompatibel und werden mit vier Paar Silikon-Ohrstöpseln und einem USB-A-Ladekabel geliefert.

Hoffentlich seid Ihr hip genug, um dieses Bild zu verstehen – ich bin es nicht! / © Beats/Twitter

Der Preis für die Sonderedition ist derselbe, den Beats für die reguläre Edition auf seiner Website in den USA verlangt. Dieser liegt aber 40 Euro über dem üblichen Preis von 249,95 Euro in Europa. Die Paria/Farzaneh-Sonderausgabe wird ausschließlich über die Website Ssense.com verkauft.

Wie gefällt Euch das besondere Design der In-Ear-Kopfhörer? Könnt Ihr damit was anfangen oder verwirrt Euch das Bild so wie mich? Schreibt's mir in die Kommentare!