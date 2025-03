Vor einigen Jahren galten Sicherheitssystem als recht kostspielig. Mit der Entwicklung des Smart Homes hat sich dies allerdings geändert und immer mehr Menschen erhalten Zugang zu smarten Türschlössern, Video-Türklingeln oder Sicherheitskameras. Leider kosten letztere häufig noch immer recht viel Geld, vor allem dann, wenn Ihr Wert auf eine lange Akkulaufzeit oder HD-Aufnahmen legt. Im Zuge der Frühlingsangebote reduziert Amazon jetzt allerdings ein 2er-Set Kameras für die Außenüberwachung von Hersteller Eufy – und das um fast 40 Prozent.

EufyCam 2C: Das bieten Euch die Sicherheitskameras

Bei der EufyCam 2C handelt es sich um Überwachungskameras (Bestenliste) für den Außenbereich. Daher bieten sie auch eine Zertifizierung nach IP67, sowie eine detaillierte Nachtsicht-Funktion. Videos werden in HD-Qualität aufgezeichnet und anschließend auf einem internen Flash-Speicher gesichert. Dieser bietet mit 16 GB Platz für massig Aufnahmen. Zusätzlich verspricht der Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 180 Tagen, wodurch ihr die Kameras nicht ständig aufladen müsst.

Eine Personenerkennung ist ebenfalls an Bord, die laut Eufy weniger Fehlalarme auslösen soll, wenn beispielsweise der Fiffi von nebenan durch die Nachbarschaft schlendert. Das Sichtfeld deckt mit 135 Grad zudem einen weiten Bereich ab. Über WLAN könnt Ihr außerdem stetig verfolgen, was die Kameras gerade erfasst haben. Die Eufy-Sicherheitskameras sind darüber hinaus mit Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel, wodurch eine Integration in ein bestehendes Smart Home keine Probleme darstellt. Eure persönlichen Daten sind durch eine AES-128-Verschlüsselung geschützt, was bis heute als nicht entschlüsselbar gilt.

Ebenfalls enthalten: Die Eufy Homebase

Im Lieferumfang befindet sich auch eine Eufy Homebase. Bevor Ihr jetzt im Internet sucht, was der Zusatz nützt, verraten wir es Euch schnell. Über die Homebase könnt Ihr Eure Kameras oder Türklingeln des Herstellers verknüpfen, wodurch eine verschlüsselte Verbindung mit dem Internet entsteht. So soll verhindert werden, dass private Bilder oder Aufnahmen abgefangen werden können.

Sicherheitskameras für 100 Euro: Lohnt sich das?

Der aktuelle Preis für das Einsteiger-Set kann sich definitiv sehen lassen. Ihr zahlt derzeit gerade einmal 99,99 Euro*. Amazon gibt hier einen Rabatt von 39 Prozent an. Das scheint zwar etwas überzogen, ist aber gar nicht so fernab der Realität. Denn der aktuell nächstbeste Preis im Netz liegt mit 169,99 Euro sogar über dem Preis, den der Versandriese als Referenz nutzt – das sieht man auch nur sehr selten.

Der bisherige Bestpreis über 119,90 Euro wird ebenfalls noch einmal deutlich unterschritten. Ihr erhaltet hier ein qualitativ hochwertiges und vor allem recht günstiges Set für den Außenbereich*, mit dem Ihr Euch in zwei verschiedene Richtungen absichern könnt. Besonders spannend ist, dass Ihr keine monatlichen Gebühren zahlen müsst, wie es bei manch anderen Geräten der Fall ist. Bedenkt vor dem Kauf allerdings, dass die Anbringung solcher Kameras einigen Regularien unterliegt. Informationen hierzu findet Ihr unter anderem auf der Website der Verbraucherzentrale.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Eufy-Set interessant für Euch oder nutzt Ihr lieber andere Sicherheitssysteme? Lasst es uns wissen!