Exklusiv für das S23 Ultra: Samsung soll an neuem 200-MP-Sensor arbeiten

Samsung war bisher nicht in der Lage, seine Galaxy-Smartphones mit einem der beiden verfügbaren 200-Megapixel-ISOCELL-Sensoren auszustatten. Und das, obwohl Samsung dieses selbst entwickelt. Mit dem Galaxy S23 Ultra wird sich das voraussichtlich ändern. Dabei soll Samsung einen ganz neuen Sensor für das kommende Flaggschiff in Arbeit haben.

Ice Universe, ein bekannter und zuverlässiger Leaker, hat es geschafft, aus erster Hand Informationen zur möglichen Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra zu teilen. Dem Leaker zufolge wird Samsungs nächstes Flaggschiff mit einem 200-MP-Sensor ausgestattet sein, den das Unternehmen allerdings noch nicht angekündigt hat. Er hat dabei aber nicht erwähnt, ob auch die beiden anderen Modelle der S23-Serie vom neuen Sensor profitieren werden.

Spezifische Details über die Fähigkeiten des Sensors sind ebenfalls noch nicht verfügbar. Es könnte sich um eine verbesserte Version des ISOCELL HP1 handeln, der im kommenden Motorola Edge 30 Ultra und möglicherweise auch im Xiaomi 12T zu finden ist, das später in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Der andere ist der HP3, der letzten Monat vorgestellt wurde, aber aufgrund der kleineren Pixelgröße im Vergleich zum HP1 eher als Mittelklasse-Sensor eingestuft wird.

Der Vorteil von mehr Megapixeln in einem Sensor

Es ist auch sicher, dass dieser neue ISOCELL-Sensor versuchen wird, mit der 1-Zoll-50MP-Kamera des Xiaomi 12s Ultra in Bezug auf die Größe gleichzuziehen. Was die Qualität angeht, so wird Samsung voraussichtlich den Vorteil nutzen, mehr Informationen durch Pixel-Binning auszulesen. Bei dieser Technologie wird eine gerade Anzahl von Pixeln zu einem einzigen Pixel zusammengefasst. Das wiederum soll zu besseren Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen führen.

Motorola hat bereits ein Foto des Moto Edge 30 Ultra geteilt. Die resultierende Bildauflösung: 50 MP kombiniert aus den 200 MP mit 4-in-1-Technik. Wie üblich werden wir herausfinden, ob es signifikante Verbesserungen bei der Bildqualität des Samsung Galaxy S23 Ultra geben wird, sobald wir es in der Redaktion begutachten können.

Was ist Euch bei einem Kamera-Handy wichtiger – mehr Megapixel oder größere Sensoren? Teilt es uns in den Kommentaren mit!