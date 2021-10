Facebook plant offenbar, Namen zu ändern – bereits nächste Woche

Facebook ist heute zweifellos nicht mehr dasselbe Unternehmen wie noch vor etwa zehn Jahren. Das liegt einerseits an den fallenden Nutzerzahlen bzw. der Aktivität im Hauptkanal des Unternehmens (der Facebook-Feed besteht bei den meisten mittlerweile vor allem aus abonnierten Gruppen und Seiten, kaum jemand postet noch Privates). Andererseits gab es zuletzt viel politischen und gesellschaftlichen Gegenwind. Es wird immer genauer hingesehen, was das Unternehmen von Mark Zuckerberg macht.

Neuer Name für den Gesamtkonzern

Das ist auch der Hintergrund einer geplanten Namensänderung: Denn wie The Verge in Erfahrung bringen konnte, wird Zuckerberg auf der alljährlichen Connect-Konferenz am 28. Oktober, also nächste Woche, einen neuen Namen vorstellen.

Allerdings betrifft das nicht (direkt) das eigentliche soziale Netzwerk Facebook. Vielmehr kann man den geplanten Schritt mit jenem vergleichen, den Google mit der damals neuen Konzernmutter Alphabet durchgeführt hat. Facebook will offenbar eine neue Dachmarke schaffen, unter der Instagram, WhatsApp, Oculus und eben auch Facebook versammelt sind.

Fokus auf das Metaversum

Die Teil-Abkehr vom Namen Facebook hat aber vor allem die Arbeiten am geplanten Metaversum als Hintergrund. Das Unternehmen glaubt, dass Augmented- und Virtual-Reality-Brillen schon bald omnipräsent sein werden und entsprechend viel investiert man in dieses Thema. Schon jetzt arbeiten mehr als 10.000 Mitarbeiter bei Facebook an AR-Brillen und ähnlichem.



Ein neuer Name für einen Konzern würde vermutlich auch etwas von den jüngsten Attacken der Politik ablenken. Zuletzt gab es schwere Vorwürfe gleich mehrerer Whistleblower.