Faltbares iPhone? Apple arbeitet an spannenden neuen OLED-Displays

Abgesehen vom Hybrid-iPad mit macOS arbeitet Apple Berichten zufolge auch mit LG an faltbaren OLED-Panels. Die faltbare Technologie dürfte es ziemlich sicher nicht in die nächste iPad- oder iPhone-Generation schaffen. Aber kommende für Apple produzierte OLED-Displays könnten einen entscheidenden Vorteil bieten.

Ein neuer Bericht von TheElec legt nahe, dass Apple bereits an flexiblen und faltbaren OLED-Bildschirmen arbeitet. Genau wie das Panel des Galaxy Z Fold 3 werden auch Apples neue Bildschirme ohne Polarisatoren auskommen. Der Verzicht auf den Polarisator in einem Display ermöglicht ein insgesamt dünneres Gerät im Austausch für eine geringere Spitzenhelligkeit – und somit reduzierte Sichtbarkeit bei Sonnenlicht.

Samsung hat das Problem bei seinen aktuellen faltbaren Geräten durch seine spezielle "Eco Square"-Technologie gelöst. Apple könnte jedoch einen anderen Ansatz wählen: Ein mögliches Szenario ist die Verwendung von ultradünnen Glasabdeckungen anstelle des Polyimid-Materials, das bei den ersten faltbaren Panels verwendet wurde.

Es wird gemunkelt, dass Apple in Zukunft ein hybrides iPad-Tablet mit MacOS-Funktionen auf den Markt bringen wird. / © Patently Apple

Faltbare iPads, iPhones und MacBooks

Apple meldet schon seit einiger Zeit Patente zu faltbaren und modularen Geräten an. Es wäre also keine Überraschung, wenn diese faltbaren Displays irgendwann in einem zukünftigen iPad oder iPhone auftauchen. Das passiert aber wahrscheinlich nicht vor 2025. Apple könnte zuerst ein faltbares Tablet in der Größe eines MacBook und eines iPad vorstellen, berichtet TheElec.

Obwohl es bereits Pläne gibt, dass Apple in Zukunft ein faltbares Smartphone ähnlich dem Vivo X Fold oder Oppo Find N auf den Markt bringen könnte, will sich das Unternehmen auf Geräte mit größeren Formfaktoren konzentrieren. Es wird erwartet, dass Apple zuerst ein iPhone ohne Notch auf den Markt bringen wird, bevor es auf ein faltbares Gerät setzt.

Wir treten an dieser Stelle mal ein wenig auf die Euphoriebremse. Weder angemeldete Patente noch die Produktion flexibler Displays müssen direkt auf ein faltbares iPhone hinweisen. Ein iPhone 14 Fold wird es also vermutlich dieses Jahr nicht geben.

Glaubt Ihr, dass Apple bereits zu spät zur Foldables-Party kommt? Oder haltet Ihr faltbare Handys ohnehin für ein Gimmick? Lasst uns Eure Gedanken dazu wissen.