Faltbares Smartphone für 949 Euro! Samsung Galaxy Z Fold 2 im Angebot

The future is now, old man – und der Augenblick günstig, wollt Ihr ein Smartphone kaufen, das wie aus der Zukunft wirkt. Amazon bietet das Galaxy Z Fold 2 im Rahmen der Prime Days als Sonderangebot an – und Saturn ist mitgezogen. Hier wie dort kostet das faltbare Smartphone derzeit 949 Euro.

Das Samsung Galaxy Z Fold 2 lässt sich in der Mitte zusammenfalten. / © NextPit

Leider ist derzeit nur die dunkle Farbvariante (Mystic Black) im Angebot. Die goldene Ausführung im Farbton Mystic Bronze kostet rund 250 Euro mehr. Hier geht's zu den Angeboten:

Was gibt es sonst zum Samsung Galaxy Z Fold 2 zu sagen? Das Smartphone wurde im vergangenen Herbst vorgestellt und konnte meinen französischen Kollegen verzaubern. „Dieses Märchen darf nie enden“ titelt Antoine und gibt dem Samsung Galaxy Z Fold 2 im Test 4,5 von 5 Sternen.

Auf der Pro-Seite steht natürlich der spektakuläre Formfaktor mit dem gegenüber dem Vorgänger deutlich verbesserten Interface. Und auch bei der Verarbeitung gab es in der zweiten Foldable-Generation keine Probleme mehr. In Sachen Rechenpower und Kamera sind die ganz neuen Smartphones allerdings bereits eine Generation weiter – aber dann eben ohne den Wow-Effekt des Klapp-Bildschirms.

Smartphones gibt es viele gute. Aber habt Ihr kein faltbares Smartphone, dann habt Ihr eben – nunja – kein faltbares Smartphone.! / © NextPit

