Stellt Euch vor: Ihr liebt schnelle Autos und die Umwelt liegt Euch auch am Herzen? Dann haben wir was für Euch. Kia hat nämlich den schon länger erhältlichen EV6 GT aufgepeppt. Doch nicht nur das! In der Facelift-Variante des Jahrgangs 2025 wird das E-Auto sogar noch günstiger.