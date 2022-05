Fettes Kamera-Update: Galaxy S23 mit 200-MP-Cam der 2. Generation?

Bis zum Galaxy-S23-Event Anfang nächsten Jahres sind es noch einige Monate. Doch schon jetzt deutet sich an, dass Samsungs nächstes Flaggschiff-Smartphone mit einem noch unangekündigten Isocell-Sensor erscheint. Der Isocell HP3 könnte die Auflösung des aktuellen Sensors des Galaxy S22 Ultra fast verdoppeln.

Wir haben bereits gesehen, wie der Isocell HP1 mit gigantischen 200 MP auf dem kommenden Motorola-Flaggschiff aussehen wird. Samsung hat jedoch einen weiteren 200-MP-Isocell-Sensor mit der Bezeichnung HP3 in Arbeit. Der soll Gerüchten zufolge im Galaxy S23 Ultra Anfang nächsten Jahres zum Einsatz kommen.

Vorteile der 200-MP-Isocell-Sensoren von Samsung

Wie sich das Gerät im Vergleich zum HP1 unterscheiden wird, ist noch nicht bestätigt. Beide Sensoren sollen Samsungs Pixel-Binning-Technologie nutzen. Die fasst mehrere Pixel zu einem einzigen zusammen und erzeugt dadurch hellere und schärfere Bilder. Außerdem könnten mit einem großen Sensor auch digital gezoomte Videos mit höherer Auflösung ausgegeben werden.

Das Megapixel-Rennen hat begonnen: Apples iPhone 14 Pro und 14 Pro Max sollen mit einer 48-MP-Hauptkamera ausgestattet sein! / © Front Page Tech

Die Quelle fügt hinzu, dass Samsung die Entwicklung des Isocell-HP3-Sensors abgeschlossen hat und sich zum jetzigen Zeitpunkt in der Vorproduktionsphase befindet. Es ist unwahrscheinlich, dass die mit Spannung erwarteten Foldables Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 schon das besagte Kamera-Upgrade erhalten. Aber auch das schlanke Design der Galaxy-Z-Geräte dürfte verhindern, dass sie einen so massiven Sensor erhalten.

Was die Verfügbarkeit anbelangt, so hat sich Samsung bezüglich der Identität des Isocell HP3 bedeckt gehalten. Aber da das HP1 bereits im September letzten Jahres angekündigt wurde, ist es wahrscheinlich, dass der Isocell HP3 irgendwann in diesem Sommer, spätestens aber im Herbst vorgestellt wird.

Freut Ihr Euch über dieses neuerliche Megapixel-Wettrennen bei Smartphones? Oder sind Euch die Zahlen völlig egal? Lasst uns Eure Meinung dazu in den Kommentaren hören.