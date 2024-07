Filme und Serien: Diese Woche neu auf Netflix, Prime Video & Disney+

Krimis, Zeitreisen und Hollywood-Glamour

Auf Netflix beginnt die Woche mit den familienfreundlichen Wonderoos, gefolgt von der elften Staffel der beliebten Serie "Hubert ohne Staller". Der Extended Director's Cut von "Wahrheit oder Pflicht" bietet zudem zusätzliche Szenen für Fans des Originalfilms und "Homicide: Los Angeles" verspricht spannende Kriminalfälle. Die Fortsetzungen von "T・P BON" und "Die grünen Handschuhe" sowie der erste Teil der sechsten Staffel von "Cobra Kai" und "Master of the House" sind ebenso mit von der Partie.



Hollywood-Tipp: Das größte Staraufgebot sollte in dieser Woche "Babylon - Rausch der Ekstase" bieten. Im US-amerikanischen Historiendrama sind unter anderem Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire und Olivia Wilde zu sehen.



Amazon Prime Video präsentiert in dieser Woche eine Auswahl von Action bis Drama. Mit "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" und "Chroniken der Unterwelt - City Of Bones" kommen Fans actionreicher Geschichten auf ihre Kosten. "Tenet", ein Film von Christopher Nolan, bietet zudem eine komplexe Erzählung mit Zeitreiseelementen. "The Palace" und "My Spy: The Eternal City" sorgen für weitere Unterhaltung, während "Uninterrupted's Top Class Tennis" Sportbegeisterte anspricht.

Disney+ bietet in dieser Woche Neustarts für unterschiedliche Zielgruppen. Für Spannung dürfte die siebte Staffel von "9-1-1: Notruf L.A." sorgen. Für Kinder und Familien sind hingegen die neuen Staffeln von "Welpen Freunde" geeignet. "Königinnen der Haie" bietet beeindruckende Einblicke in die Unterwasserwelt und dürfte Natur- und Tierfreunde begeistern. Weitere Serien wie "Farm Dreams" und "Club Houdini" runden das Programmangebot ab.



Netflix: Neue Filme und Serien in KW 29

Wonderoos ab 15. Juli

Hubert ohne Staller: Staffel 11 ab 15. Juli

Wahrheit oder Pflicht: Extended Director's Cut ab 16. Juli

Homicide: Los Angeles ab 16. Juli

Chad Daniels: Empty Nester ab 16. Juli

T・P BON: Staffel 2 ab 17. Juli

Die grünen Handschuhe: Staffel 2 ab 17. Juli

Cobra Kai: Staffel 6 - Teil 1 ab 18. Juli

Master of the House ab 18. Juli

Too Hot to Handle: Staffel 6 ab 19. Juli

Skywalkers: Eine Liebesgeschichte ab 19. Juli

Sweet Home: Staffel 3 ab 19. Juli

Find Me Falling ab 19. Juli

Babylon - Rausch der Ekstase ab 20. Juli

Wo die Lüge hinfällt ab 21. Juli

Affiliate Angebot Netflix abonnieren

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 29

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows ab 15. Juli

Chroniken der Unterwelt - City Of Bones ab 15. Juli

Papillon ab 17. Juli

Tenet ab 17. Juli

The Palace ab 18. Juli

My Spy: Die Ewige Stadt ab 18. Juli

Der Spion von nebenan ab 18. Juli

Uninterrupted's Top Class Tennis - Staffel 1 ab 18. Juli

Those About to Die - Staffel 1 ab 19. Juli

Betty La Fea: Die Geschichte geht weiter - Staffel 1 ab 19. Juli

The Moon ab 21. Juli

Bailey - Ein Hund kehrt zurück ab 21. Juli

Affiliate Angebot Prime abonnieren

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 29

9-1-1: Notruf L.A. - Staffel 7 ab 17. Juli

Farm Dreams - Staffel 1 ab 17. Juli

08:15 - Staffel 1 (OV/UT) ab 17. Juli

Club Houdini - Staffel 1 & 2 (OV/UT) ab 17. Juli

Welpen Freunde - Staffel 3-5 ab 17. Juli

Penny on M.A.R.S. - Staffel 1 (OV/UT) ab 17. Juli

Königinnen der Haie ab 19. Juli