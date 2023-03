Filme und Serien: Diese Woche neu bei Disney+, Prime Video & Netflix

Neben Klassikern wie American Pie gehört in dieser Woche vor allem Murder Mystery 2 zu den namhaften Netflix-Streifen. Die Eigenproduktion mit Adam Sandler und Jennifer Aniston feiert am Freitag ihre Premiere. Außerdem können sich Abonnenten auf neue Folgen von Riverdale (Staffel 7) und drei Staffeln von The Rookie freuen. Ansonsten startet mit Unstable eine neue Sitcom mit Rob Lowe und die skandinavische Miniserie War Sailor in Zeiten des Zweiten Weltkriegs.