Filme und Serien: Diese Woche neu bei Prime Video, Netflix & Disney+

In dieser Woche nehmen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ insgesamt 28 neue Filme und Serien in ihr Programm auf. Mit dabei: The Mandalorian, Ad Astra, The Punisher und Chris Rock. Dieser Artikel zeigt euch alle Neustarts im Überblick.

Mit der dritten Staffel von Star Wars: The Mandalorian dürfte Disney+ in dieser Woche die Aufmerksamkeit vollends auf sich lenken, vor allem da der "The Last of Us"-Hype rund um Hauptdarsteller Pedro Pascal noch immer anhält. Darüber hinaus setzt der Micky-Maus-Konzern auf Fleishman Is In Trouble, einer Miniserie mit Jesse Eisenberg und Claire Danes, sowie auf The Punisher und den Sci-Fi-Streifen Ad Astra.

Brad Pitts Reise zu den Sternen ist zudem auch bei Netflix zu sehen, nebst G.I. Joe, der zweiten Staffel von Sex/Life und einem neuen Comedy-Special von US-Comedian Chris Rock. Amazon Prime Video hat seine Highlights für den März hingegen noch nicht angekündigt, weshalb hier nur die heute veröffentlichte, südkoreanische Horror-Action-Serie "Island" aufgeführt wird. Sobald uns weitere Informationen zum Programm vorliegen, werden wir die neuen Filme und Serien in der Übersicht ergänzen.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 9

Too Hot To Handle: Germany: Staffel 1 ab 28. Februar

A Whole Lifetime with Jamie Demetriou ab 28. Februar

Merkel - Macht der Freiheit ab 1. März

Der unglaubliche Hulk ab 1. März

Ad Astra - Zu den Sternen ab 1. März

G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra ab 1. März

Heute schläfst du mit mir ab 1. März

Cheat ab 1. März

Entrevías ab 1. März

Sex/Life: Staffel 2 ab 2. März

Reingelegt!: Staffel 2 ab 2. März

Der Fall Fourniret: Im Kopf von Monique Olivier ab 2. März

Masameer County: Staffel 2 ab 2. März

Next in Fashion: Staffel 2 ab 3. März

Du bist es ab 3. März

Chris Rock: Selective Outrage ab 4. März

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 9

Island Staffel 1 ab 27. Februar

Filme und Serien für März noch nicht angekündigt

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 9

Star Wars: The Mandalorian - Staffel 3 ab 1. März

Abbott Elementary - Staffel 2 ab 1. März

Hitlers Schlachtfeld vor Amerika - Staffel 1 ab 1. März

Hilfe, ich wurde gebissen! - Staffel 1 ab 1. März

Little Demon - Staffel 1 ab 1. März

What We Do in the Shadows - Staffel 3 ab 1. März

Fleishman Is In Trouble ab 1. März

The Punisher: War Zone ab 3. März

Frauen - Vom Mut die Welt zu verändern ab 3. März

Finding Michael ab 3. März

Ad Astra - Zu den Sternen ab 3. März