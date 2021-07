Fitbit-Daten zeigen Langzeit-Effekte von COVID-19

Eine Studie mit Daten von Fitbit-Nutzern zeigt, wie sich eine COVID-19-Infektion langfristig auf den Körper auswirkt. Am deutlichsten sind die Effekte auf den Ruhepuls der Nutzer zu beobachten – aber auch Schlaf und Aktivität sind durch eine Corona-Infektion messbar beeinflusst.

Die Studie beleuchtete 875 Fitbit-Nutzer:innen, die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung zeigten. Bei 234 von ihnen fiel ein Test auf COVID-19 positiv aus, bei 641 nicht. Um die Auswirkungen einer Corona-Infektion zu untersuchen, verglich das SRTI (Scripps Research Translational Institute) nun die langfristigen Veränderungen der durch die Wearables erfassten Vitalparameter.

Am deutlichsten war hier eine Veränderung des Ruhepulses sichtbar. Nach dem Einsetzen der Symptome hatten COVID-19-Infizierte durchschnittlich 79 Tage lang eine erhöhte Herzfrequenz in Ruhe. Bei 32 Personen (13,7 Prozent) war die Ruhepuls sogar mehr als 133 Tage lang um mehr als fünf Schläge pro Minute erhöht. Es handelte sich dabei auch tendenziell um Erkrankte, die im Rahmen der Studie stärkere Symptome dokumentierten.

Messbare Auswirkungen gab es auch auf den Schlaf und die Schrittzahl. Nach durchschnittlich 24 Tagen hatte sich bei den Positivgetesteten der Schlaf wieder weitgehend normalisiert. Bis die körperliche Aktivität wieder auf einem Normalniveau angelangt ist, dauert es durchschnittlich 32 Tage.

Es kann eine ganze Weile dauern, bis sich Ruhepuls, Schlaf und Aktivitätsniveau nach einer Corona-Infektion wieder normalisiert haben. Die blaue Kurve zeigt eine Atemwegserkrankung ohne positivem COVID-19-Test, rot mit positivem Test. / © SRTI

Die Daten wurden im Rahmen einer Studie des Scripps Research Translational Institute (SRTI) zwischen März 2020 und Januar 2021 erhoben. Hier nahmen insgesamt 37.146 Personen teil, die langfristig Daten ihrer Wearables zur Verfügung stellten. So war es möglich, auch einen „Normalzustand“ vor einer Infektion zu erheben. Grundsätzlich finde ich das Thema enorm spannend – und wie wir in den vergangenen Monaten mit der Corona-Warn-App & Co. gesehen haben, gibt es ganz viel Potenzial für Kontroverse.

Über das Thema Wearables & Pandemien hatte ich übrigens 2017 mal mit dem damaligen Withings-Mitgründer Cédric Hutchings gesprochen. Auch damals war die Frage, wie sich mit Hilfe von Wearables-Daten die Ausbreitung einer Krankheit in der Bevölkerung nachvollziehen ließe.

Das Fazit: Technisch wäre es kein großes Problem, organisatorisch aber sehr wohl. Und organisatorisch bedeutet in diesem Fall, dass man die Daten irgendwo zentral sammeln und auswerten muss; und das alles unter Einhaltung des Datenschutzes und Gewährleistung der Datensicherheit.