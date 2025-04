Kann Garmin hier einpacken? Diese Fitness-Watch kostet keine 150 Euro

Jeder stellt andere Ansprüche an eine Smartwatch. Während Manche vielleicht schon mit einem reinen Fitness-Tracker zufrieden sind, brauchen Outdoor-Fans eher eine robuste Uhr mit GPS, Kompass und Co. Solche Smartwatches können aber gerne mal ziemlich teuer sein. Anders sieht es bei der KOSPET Tank M3 Ultra aus.

Der Hersteller KOSPET möchte mit seiner Tank M3 Ultra Smartwatch* nämlich eine günstige Alternative für Sportler und Outdoor-Fans bieten. Und das zu einem äußerst fairen Preispunkt: der UVP liegt bei 149,99 Euro. Und mit dem Code NEXTPIT streicht Ihr sogar noch die Versandkosten. Wir stellen Euch in diesem Artikel die KOSPET-Smartwatch genauer vor.

Affiliate Angebot KOSPET Tank M3 Ultra Smartwatch Outdoor- und Fitness-Smartwatch; mit unserem Code NEXTPIT spart Ihr Euch die Versandkosten.

Das müsst Ihr über den Hersteller KOSPET wissen

Starten wir erst einmal mit dem Hersteller selbst. KOSPET ist seit 2018 am Markt aktiv und produziert vornehmlich robuste Wearables – sogenannte Rugged-Geräte. Damit möchte man insbesondere abenteuerlustige Outdoor-Fans ansprechen, die auf Ihren Wanderungen, Radtouren und Co. einen technischen Begleiter am Handgelenk suchen. Hinzu kommt passenderweise ein Fokus auf nützliche Sportfunktionen und Gesundheitsüberwachung. Und genau das alles soll Euch auch die Tank M3 Ultra bieten.

Tank M3 Ultra: Eine Smartwatch, die jedem Abenteuer standhalten soll

Die Tank M3 Ultra Smartwatch von KOSPET* ist scheinbar echt für (fast) jedes Abenteuer gewappnet. Die Uhr ist nämlich nach dem Militärstandard 15 MIL-STD-810H zertifiziert und verfügt ebenso über IP69K und 5 ATM. Das bedeutet, dass Ihr die Uhr problemlos in der Dusche und beim Schwimmen verwenden könnt. Lange und tiefe Tauchgänge sollten jedoch vermieden werden.

So sieht die KOSPET Tank M3 Ultra Smartwatch aus / © KOSPET

Generell punktet das Gadget mit einem aus Edelstahl gefertigten Gehäuse. Das AMOLED-Display misst 1,96 Zoll und bietet dadurch eine gute Größe, um neben der Uhrzeit noch weitere praktische Informationen darzustellen. Praktisch: Der Bildschirm ist mit einem Gorilla Glass 3 versehen und dadurch ebenfalls robust. Auch die maximale Helligkeit von 1.000 Nits kann bei einfallendem Sonnenlicht helfen, dass Ihr stets alles erkennen könnt.

Und wenn das Outdoor-Abenteuer mal länger geht, kann die Batterie scheinbar ebenfalls mithalten. Laut dem Hersteller soll die Smartwatch im Standby-Modus bis zu 50 Tage und mehr durchhalten können. Sonst sind wohl immerhin 30 bis 35 Stunden aktive Nutzung möglich.

Nie mehr verlaufen dank GPS & über 170 Sportmodi für Fitness-Fans

Damit Ihr Euch unterwegs nicht verlaufen könnt, verfügt die Tank M3 Ultra Smartwatch über einen eingebauten Kompass und GPS. Nicht nur das: Insgesamt sind wohl sogar sechs Satelliten-Positionierungssysteme verbaut (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NAVIC). Dadurch solltet Ihr immer ganz genau wissen, wo Ihr gerade seid und hin müsst. Ein barometrischer Höhenmesser ist ebenfalls vorhanden.

Wie eingangs erwähnt, richtet sich die Watch aber nicht nur an Outdoor-Fans – auch alle Sportbegeisterten sollen auf Ihre Kosten kommen. Dafür gibt es über 170 Sportmodi. Mit dabei sind klassische Ballsportarten, Laufen, Radfahren, Schwimmen und vieles mehr. Zusätzlich setzt KOSPET auf eine smarte Erkennung, die immerhin sechs Aktivitäten (Stillstehen, Gehen, Laufen, Radfahren, Crosstrainer und Rudermaschine) automatisch erkennen soll. Spannend sind ebenfalls die Schwimm-Funktionen. Neben der Schwimmeffizienz (SWOLF) wird beispielsweise auch Euer Schwimmstil (Brustschwimmen, Kraulen etc.) und die Anzahl an Bahnen erkannt.

Auch in eisigen Temperaturen ist die Tank M3 Ultra einsatzbereit / © KOSPET

Diese Gesundheitsfunktionen sind ebenso an Bord

Bei einer modernen Smartwatch darf natürlich auch die Gesundheitsüberwachung nicht fehlen. Hier setzt KOSPET auf eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung Eurer Herzfrequenz, des Blutsauerstoffgehalts und Stress Levels. Der Blutdruck kann ebenfalls überwacht werden. Und wer Schlaf-Probleme hat oder diesen überwachen möchte, bekommt mit der Tank M3 Ultra ebenfalls einige nützliche Informationen wie die Schlafqualität und Schlafphasen. Selbst Nickerchen am Tag können wohl getrackt werden.

Eine günstige Garmin-Alternative für unter 150 Euro

Klingt das alles für Euch interessant? Dann solltet Ihr erst den Preis hören! Dieser liegt nämlich bei 149,99 Euro - was insbesondere im Vergleich zu Garmin ein echtes Schnäppchen ist. Und mit dem Code NEXTPIT werden zusätzlich noch die Versandkosten gestrichen.

Affiliate Angebot KOSPET Tank M3 Ultra Smartwatch Outdoor- und Fitness-Smartwatch; mit unserem Code NEXTPIT spart Ihr Euch die Versandkosten.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und KOSPET. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.