Fitness-Tracker mit GPS für 30 Euro: Huawei Band 4 Pro im Angebot!

Saturn senkt den Preis des Huawei Band 4 Pro auf schlappe 30 Euro! Damit unterbietet der Elektronikhändler nicht nur andere Händler um fast 20 Euro, sondern bietet auch einen Fitness-Tracker mit GPS selten günstig an. Wir stellen Euch das Band 4 Pro in aller Kürze vor und bringen Euch direkt zum Angebot.

Günstige Fitness-Tracker gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Doch einen Mangel haben Xiaomi Mi Band 6, Huawei Band 6 und Co. gemein: Sie kommen in der Regel ohne integrierten GPS-Tracker. Seid Ihr also auf der Suche nach einem sehr günstigen Fitness-Tracker samt GPS, solltet Ihr den aktuellen Tech-Deal bei Saturn nicht verpassen. Denn hier gibt's das Huawei Band 4 Pro für nur 30 Euro:

Andere Anbieter verkaufen den Anfang 2020 vorgestellten Fitness-Tracker zu Preisen ab 50 Euro. Ihr sichert Euch das Band 4 Pro also selten günstig und schnallt Euch dabei einen zuverlässigen Tracker für Eure Vitaldaten ums Handgelenk. Ich stelle Euch das Huawei Band 4 Pro einmal kurz vor!

Das bietet das Huawei Band 4 Pro

Zwar hat NextPit das Huawei Band 4 Pro im Januar 2020 nicht getestet, anhand des Datenblatts kann ich Euch dennoch eine kurze Einschätzung zum Fitness-Tracker geben. Herausstechend für den Preis von 30 Euro ist wie bereits erwähnt das GPS. Für die Überwachung Eurer Vitaldaten steht Euch darüber hinaus noch ein Herzfrequenzsensor zur Verfügung. Auf einen SpO2-Sensor müsst Ihr allerdings verzichten. Dennoch ist eine Schlafüberwachung per 6-Achsen-IMU-Sensor mit an Bord.

Die Akkulaufzeit gibt Huawei mit 12 Tagen an. Ein guter Wert, der besonders für dauerhaftes Schlaftracking sinnvoll ist. Denn wenn Ihr einen Fitness-Tracker ständig über Nacht laden müsst, sind die Daten doch recht lückenhaft. Zu guter Letzt ist mir noch der Wasserschutz nach 5 ATM aufgefallen. Somit solltet Ihr den Fitness-Tracker auch beim Schwimmen tragen können. Huawei liefert dafür sogar einen passenden Fitness-Modus.

Habt Ihr Erfahrungen mit dem Huawei Band 4 Pro und findet Ihr den Preis von 30 Euro genauso gut wie ich? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!