Dank flexibler Startzeit für Jeden was: 40 GB High-Speed-LTE für 18,99 €

Da sich der letzte Handyvertrag mit flexibler Startzeit in der NextPit-Community als sehr beliebt herausgestellt hat, greife ich heute den nächsten auf. Einen Tag vor dem üblichen Tarif-Check auf NextPit fasse ich Euch nachfolgend alle Details zur 40 GB LTE Allnet Flat im o2-Netz bei Mobilcom Debitel zusammen. Wenn Ihr lieber selbst im Onlineshop schauen wollt, na bitte:

Vorteil ist natürlich, dass Ihr Euch die 40 GB LTE Allnet Flat als Anschlussvertrag einrichten könnt. Bedeutet, Ihr wechselt erst dann auf das Angebot, wenn Euer jetziger Handyvertrag ausläuft. Da ich Trottel es schon wieder nicht geschafft habe, meinen Vertrag zu kündigen, wäre das erst im November 2022 der Fall – bei Mobilcom Debitel aber tatsächlich kein Problem!

Die 40 GB LTE Allnet Flat im Tarif-Check

Schauen wir uns die Details des Angebots einmal an. Wie bereits erwähnt, zahlt Ihr dauerhaft 18,99 Euro im Monat und müsst Euch dafür nur einen Monat lang an den Vertrag binden. Denn die Kündigung ist nach Ablauf eines Monats flexibel und jederzeit möglich. 40 Gigabyte im Monat sollten aber eigentlich auch die nächsten zwei Jahre reichen. Zumal die Geschwindigkeit mit bis zu 225 Mbit/s sogar für Streaming in 4K reichen sollte. Häufig sind die Geschwindigkeiten auf lediglich 20 bis 40 Mbit begrenzt.

Alle Details im Überblick Eigenschaft 40 GB LTE Allnet Flat im o2-Netz Angebot endet am 28. September um 18 Uhr! Monatspreis Dauerhaft 18,99 € Anschlussgebühr 9,99 € Startzeit des Vertrages Flexibel Datenvolumen pro Monat 40 Gigabyte LTE-Speed Bis zu 225 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit (Minimum) 1 Monat, anschließend flexible Kündigung möglich Zusatzleistungen 1 Monat Norton Antivirus (kündigen nicht vergessen) Zum Angebot

Einzig allein, dass Ihr Norton Antivirus zum Vertragsbeginn dazu bekommt, stört mich an diesem Angebot. Denn was wie eine nette Dreingabe scheint, kostet nach Ablauf des kostenfreien Monats 2,99 Euro monatlich. Gerade, wenn man sich die Startzeit erst in ein paar Monaten einrichtet, kann man das schnell vergessen. Also stellt Euch einen Wecker oder macht Euch einen Termin, dass Ihr bei Nichtwollen rechtzeitig kündigt.

Ist die 40 GB LTE Allnet Flat im o2-Netz doch nix für Euch? Dann findet Ihr in meinem Handyvertrag-Guide eine coole Tarifsuche und 10 Tipps für Eure Suche nach einem passenden Handyvertrag. Teilt mir zudem gerne in den Kommentaren mit, was Ihr von dem Angebot haltet!